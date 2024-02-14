إصابة خطيرة بين صفوف نادي الزمالك “الصفقة الجديدة”

أعلن الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن إصابة زياد كمال لاعب وسط الفريق بإصابة في العضلة الخلفية، خلال المباراة الودية بين الفارس الأبيض وليفلز، التي أقيمت اليوم على الملعب الفرعي بإستاد الدفاع الجوي.

أضاف الجهاز الطبي بأن اللاعب زياد كمال سيجري أشعة وفحوصات طبية خلال الساعات القليلة القادمة، لتحديد حجم الإصابة التي تعرض لها.

الزمالك يضم زياد كمال في الانتقالات الشتوية

انضم زياد كمال لاعب إنبي للقلعة البيضاء خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، لتدعيم صفوف الفريق على سبيل الإعارة لمدة موسمين ونصف بمبلغ مالي يقارب 30 مليون جنيه.

الزمالك يهزم ليفلز ووديا بهدفين

فاز الزمالك على نظيره ليفلز بهدفين دون رد، في المباراة الودية التي أقيمت بينهما اليوم، وسجل هدفي الفوز ل «الأبيض» ناصر ماهر وسيف الجزيري.

يستعد الفارس الأبيض لخوض ودية آخري أمام فريق الفيوم على ملعب نادي البنك الأهلي.