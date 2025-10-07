إصابة جواو نيفيز تُحدث تغييرات في قائمة البرتغال قبل تصفيات المونديال

شهد معسكر المنتخب البرتغالي لكرة القدم تطورًا مهمًا وذلك بعدما أعلن الاتحاد المحلي استبعاد لاعب الوسط جواو نيفيز من القائمة المشاركة في التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى كأس العالم 2026 وذلك بسبب الإصابة التي تعرض لها مؤخرًا مع فريقه باريس سان جيرمان

ويخوض المنتخب البرتغالي خلال فترة التوقف الدولي الحالي مواجهتين أمام أيرلندا والمجر ضمن منافسات التصفيات القارية المؤهلة للبطولة التي ستُقام العام المقبل في كندا والولايات المتحدة والمكسيك حيث تقام المباراة الأولى أمام أيرلندا يوم 11 أكتوبر وبعدها تليها مواجهة المجر في 14 من الشهر ذاته

وأوضح الاتحاد البرتغالي في بيان رسمي أن القرار جاء بعد تقييم مشترك بين الطاقم الطبي للمنتخب ونظيره في باريس سان جيرمان حيث تبيّن أن نيفيز غير جاهز بدنيًا للمشاركة في المباراتين المقبلتين والأمر الذي دفع الجهاز الفني بقيادة روبرتو مارتينيز إلى إجراء تعديل عاجل على القائمة

وبموجب هذا القرار تم استدعاء المدافع نونو تافاريس لاعب لاتسيو الإيطالي والمعار من أرسنال وذلك لتعزيز صفوف المنتخب خلال المعسكر الحالي ويأمل تافاريس الذي غاب لفترة عن التشكيلة الوطنية في استغلال هذه الفرصة لإثبات نفسه أمام الجهاز الفني والجماهير

ويُعد نيفيز البالغ من العمر 19 عامًا أحد أبرز المواهب الصاعدة في الكرة البرتغالية وقد جذب الأنظار بأدائه اللافت مع ناديه السابق بنفيكا قبل انتقاله إلى باريس سان جيرمان إلا أن إصابته الأخيرة حرمته من المشاركة في مباريات مهمة أبرزها مواجهة برشلونة في دوري أبطال أوروبا وأولمبيك مارسيليا في الدوري الفرنسي

تأتي هذه التغييرات في وقت يسعى فيه المنتخب البرتغالي إلى مواصلة سلسلة نتائجه الإيجابية في التصفيات تحت قيادة مارتينيز الذي يهدف إلى ضمان التأهل المبكر للمونديال والمحافظة على النسق التصاعدي للفريق.