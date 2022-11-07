إصابة جديدة للفرنسي “بوجبا” قد تعيقه من المشاركة في بطولة كأس العالم 2022 بقطر

تعرض اللاعب الفرنسي “بول بوجبا”، لاعب وسط نادي يوفنتوس الإيطالي والمنتخب الفرنسي، لإصابة جديدة أثناء التمرين، وذلك في فترة التأهيل التي يخضع لها اللاعب بعد الإصابة.

وتجدر الإشارة بالذكر إلى أن “بوجبا” قد تعرض في بداية الموسم لإصابة قوية في الغضروف المفصلي للركبة، وعلى اثرها تم إجراء عملية جراحية للاعب.

“بوجبا” يخضع لفترة التأهيل بعد الإصابة

ومن ثم خضع “بوجبا” خلال الأسبوعين الماضيين لإعادة التأهيل، دون المشاركة مع فريقه يوفنتوس الإيطالي، حيث ينتظر مشاركة اللاعب في بطولة كأس العالم 2022 مع منتخب فرنسا، والذي يقرر إقامته هذا العام في قطر.

وكان “ماسيميليانو أليجري” مدرب نادي يوفنتوس الإيطالي، قد صرح مسبقا بأن اللاعب لن يخوض أي مباراة مع فريقه قبل مونديال قطر 2022.

فرصة مشاركة “بوجبا” في كأس العالم 2022 بقطر

وحيث أن اللاعب قد ابتعد عن الملاعب طوال فترة الإصابة، فإنه خلال فترة التأهيل تعرض لإجهاد عضلي في الفخذ، وهو ما جعل اللاعب سيغيب عن الملاعب لمدة 10 أيام تقريبا، مما سيقلل من احتمالية ضمه لمنتخب فرنسا في بطولة كأس العالم 2022.

وينتظر الإعلان عن قائمة منتخب فرنسا للمشاركة في بطولة كأس العالم 2022 بقطر، في 9 نوفمبر القادم.

ويذكر أن “ديدييه ديشامب”، المدير الفني لمنتخب فرنسا، قد ذكر مسبقا أنه لن يضم أي لاعب غير جاهز لقائمة المنتخب في بطولة كأس العالم.

وجدير بالذكر أن منتخب فرنسا هو بطل النسخة السابقة من بطولة كأس العالم 2018 الذي أقيم في روسيا.