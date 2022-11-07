أخبار الرياضة

إصابة جديدة للفرنسي “بوجبا” قد تعيقه من المشاركة في بطولة كأس العالم 2022 بقطر

خالد عبد الناصر السعداوي

تعرض اللاعب الفرنسي “بول بوجبا”، لاعب وسط نادي يوفنتوس الإيطالي والمنتخب الفرنسي، لإصابة جديدة أثناء التمرين، وذلك في فترة التأهيل التي يخضع لها اللاعب بعد الإصابة.

وتجدر الإشارة بالذكر إلى أن “بوجبا” قد تعرض في بداية الموسم لإصابة قوية في الغضروف المفصلي للركبة، وعلى اثرها تم إجراء عملية جراحية للاعب.

بول بوجبا مع منتخب فرنسا لكرة القدم
بول بوجبا مع منتخب فرنسا لكرة القدم

“بوجبا” يخضع لفترة التأهيل بعد الإصابة

ومن ثم خضع “بوجبا” خلال الأسبوعين الماضيين لإعادة التأهيل، دون المشاركة مع فريقه يوفنتوس الإيطالي، حيث ينتظر مشاركة اللاعب في بطولة كأس العالم 2022 مع منتخب فرنسا، والذي يقرر إقامته هذا العام في قطر.

احتفال بوجبا مع يوفنتوس
احتفال بوجبا مع يوفنتوس

وكان “ماسيميليانو أليجري” مدرب نادي يوفنتوس الإيطالي، قد صرح مسبقا بأن اللاعب لن يخوض أي مباراة مع فريقه قبل مونديال قطر 2022.

لاعب منتخب فرنسا بول بوجبا قد يغيب عن بطولة كأس العالم 2022 بقطر
لاعب منتخب فرنسا بول بوجبا قد يغيب عن بطولة كأس العالم 2022

فرصة مشاركة “بوجبا” في كأس العالم 2022 بقطر

وحيث أن اللاعب قد ابتعد عن الملاعب طوال فترة الإصابة، فإنه خلال فترة التأهيل تعرض لإجهاد عضلي في الفخذ، وهو ما جعل اللاعب سيغيب عن الملاعب لمدة 10 أيام تقريبا، مما سيقلل من احتمالية ضمه لمنتخب فرنسا في بطولة كأس العالم 2022.

وينتظر الإعلان عن قائمة منتخب فرنسا للمشاركة في بطولة كأس العالم 2022 بقطر، في 9 نوفمبر القادم.

ويذكر أن “ديدييه ديشامب”، المدير الفني لمنتخب فرنسا، قد ذكر مسبقا أنه لن يضم أي لاعب غير جاهز لقائمة المنتخب في بطولة كأس العالم.

منتخب فرنسا يشارك في بطولة كأس العالم 2022 بقطر
منتخب فرنسا يشارك في بطولة كأس العالم 2022 بقطر

وجدير بالذكر أن منتخب فرنسا هو بطل النسخة السابقة من بطولة كأس العالم 2018 الذي أقيم في روسيا.

خالد عبد الناصر السعداوي

كاتب مصري حاصل على ليسانس الآداب قسم الإعلام ( شعبة الصحافة ) جامعة المنصورة، أهوى رياضة كرة القدم وهدفي دائما توعية المجتمع.

قد يهمك:

رابط تحميل تطبيق قدام giddam لجميع الاجهزة الرقمية 1444 هجري
قدام حجز تذاكر مباريات المُنتخب السعودي في كأس العالم قطر 2022 ورابط تحميل تطبيق Giddam
رابط تحميل تطبيق قدام giddam لحجز تذاكر مباريات المنتخب السعودي في كأس العالم
"الجوازات السعودية" تشترط جواز السفر المسجل في منصة "هيا" لدخول المملكة من دول مجلس التعاون الخليجي 
تابع نجوم مصرية على:
اترك تعليقاً