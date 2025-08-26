إصابة جديدة تعصف بآمال نيمار وتضع مستقبله الدولي على المحك

ضربة موجعة تلقاها البرازيلي نيمار دا سيلفا، قائد سانتوس، بعدما أكدت تقارير صحفية تعرضه لإصابة عضلية ستبعده عن قائمة منتخب البرازيل خلال فترة التوقف الدولي القادمة.

ووفقًا لشبكة جلوبو سبورت، فإن الإصابة جاءت على مستوى الفخذ، وهو ما حال دون ضم نيمار من قِبل المدرب كارلو أنشيلوتي لمواجهتي تشيلي وبوليفيا في ختام تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لمونديال 2026.

غياب ممتد منذ إصابة الصليبي

نيمار لم يرتد قميص “السيليساو” منذ أكتوبر 2023، حين أصيب بقطع في الرباط الصليبي خلال مواجهة أوروجواي. ومنذ ذلك الحين، أصبح غيابه عن المنتخب مشهدًا متكررًا أثار قلق الجماهير البرازيلية بشأن مستقبله الدولي.

بعد عودته إلى سانتوس مطلع العام الجاري قادمًا من الهلال السعودي، لم يتمكن نيمار من استعادة بريقه، إذ شارك في 15 مباراة فقط سجل خلالها 3 أهداف وصنع مثلها.

أرقام متواضعة لا تعكس التطلعات الكبيرة التي رافقت انتقاله إلى فريقه الأم.

مستقبل غامض مع “السيليساو”

الإصابة الأخيرة تزيد من غموض مستقبل نيمار مع منتخب البرازيل، خاصة في ظل اعتماد أنشيلوتي على أسماء شابة تفرض نفسها بقوة في المشهد الكروي العالمي.

وبينما ما زال اللاعب يحظى بمكانة خاصة لدى الجماهير، يبقى السؤال الأبرز: هل يستطيع نيمار العودة إلى كامل جاهزيته قبل مونديال 2026؟