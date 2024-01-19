إصابة تضرب نجم السعودية قبل مواجهة قيرغستان في كأس آسيا

تشهد الأجواء الرياضية جدلاً واسعاً حول الأداء المميز للمنتخب السعودي في بطولة كأس آسيا، بعد فوزه الأول أمام منتخب عمان.

وفي تطور مفاجئ، يغيب نجم المنتخب، مختار علي، عن آخر تدريب للأخضر، وتقارير حصرية أشارت إلى أنّ اللاعب يعاني من إصابة تعرّض لها، مما جعله يغيب عن التحضيرات الأخيرة.

ويلعب المنتخب السعودي في مواجهة صعبة أمام قيرغستان، في إطار الجولة الثانية من دور المجموعات بكأس آسيا.

وبعد تحقيق الأخضر لفوز قوي بنتيجة (2-1) أمام عمان، يسعى الفريق لتحقيق فوزٍ ثانٍ لتأمين مقعده في الدور الثاني من البطولة، المدرب مانشيني يسعى جاهداً لجمع النقاط الكاملة والتفوق في مشوارهم الصعب في البطولة.