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إصابة خطيرة تبعد إمام عاشور عن ميتييلاند وتعود به إلى مصر

حسام مصطفى

تعرض إمام عاشور لاعب وسط المنتخب المصري ونادي ميتييلاند الدنماركي للإصابة خلال مشاركته في كأس المستقبل أمام نادي فيبورج يوم الإثنين الماضي، والذي أدى إلى خروجه من الشوط الأول من المباراة، فيما أكدت الفحوصات الطبية أن اللاعب صاحب الـ 25 عامًا سيغيب عن الملاعب حتى نهاية الموسم.

إمام عاشور

كما أكد نادي ميتييلاند في بيان رسمي على موقعه الإلكتروني أن إمام عاشور غادر إلى مصر للخضوع للعلاج والتأهيل بإشراف طبيب المنتخب المصري «محمد أبو العلا» الذي سيتولى متابعة حالته التي لم يتم توضيح أي تفاصيل عنها، وأضاف المدير الرياضي سفيند جرافرسن أن اللاعب سيستفيد من البقاء بالقرب من عائلته في بيئة مألوفة له.

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إمام عاشور

أظهر إمام عاشور مستوى جيد مع النادي الدنماركي، حيث شارك في 7 مباريات وأحرز هدفان، أحدهما في أول ظهور له أمام سبورتينج لشبونة في الدوري الأوروبي، والآخر بعد أيام قليلة أمام فيبورج في دوري السوبر الدنماركي حيث سجل بعد 5 دقائق من بداية المباراة.

إمام عاشور

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حسام مصطفى

مُدون وصحفي مصري أسواني، متخصص في الصحافة الإلكترونية، أهتم بالمجال التقني والرياضي والسينمائي، شعاري في الحياة هو "إن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا".

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