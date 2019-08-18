إسلام الشاطر: جهاد جريشة كان سببا رئيسيا في خسارة الأهلي من بيراميدز

انتقد الإعلامي ولاعب الأهلي السابق إسلام الشاطر أداء حكم مباراة الأهلي وبيراميدز “جهاد جريشة”، وقال الشاطر “أن جهاد جريشة لم يكن أحد أسباب خسارة الأهلي من بيراميدز، ولكنه كان السبب الرئيسي في خسارة الأهلي أمس”، ووجه الشاطر كلامه لجريشة “عرفت تنام يا كابتن جهاد بعد خسارة الأهلي؟” وطالبه بضرورة الرد، وقال الشاطر أن الأهلى كان له ركلتي جزاء تغاضى عنهم جريشة، كما أستعرض الشاطر أخطاء تاريخية للحكم جهاد جريشة ضد النادي الأهلي.

وقال الإعلامي إسلام الشاطر خلال برنامجه ملعب الأهلي على قناة الأهلي “الكابتن سمير عثمان رئيس لجنة الحكام لم يقوم بتعيين طاقم تحكيم مباراة الأهلي وبيراميدز”، وتساءل الشاطر “من قام بتعيين طاقم التحكيم لتلك المباراة”، وتعجب الشاطر من هذا الأمر، وكيف لا يقوم رئيس لجنة الحكام باختيار طاقم المباراة.

هذا ويذكر أن النادي الأهلي قد ودع بطولة كأس مصر، أمس السبت، بعد الخسارة أمام بيراميدز 0-1، تلك الخسارة التي تسببت في الإطاحة بالمدير الفني للنادي الأهلي مارتن لاسارتي، بعد قرار مجلس إدارة الأهلي برئاسة الخطيب بتوجيه الشكر للمدرب عن الفترة الماضية.