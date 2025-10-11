إسبانيا تواجه جورجيا وعينها على مواصلة الصدارة في تصفيات كأس العالم 2026

يستعد منتخب إسبانيا، بقيادة المدرب لويس دي لا فوينتي، لخوض مواجهة جديدة في مشواره نحو التأهل إلى بطولة كأس العالم 2026، عندما يلتقي مساء السبت مع نظيره منتخب جورجيا، ضمن منافسات التصفيات الأوروبية.

وتقام المباراة على ملعب “مانويل مارتينيز فاليرو” بمدينة إلتشي الإسبانية، حيث يطمح الماتادور لمواصلة عروضه القوية وتأكيد تربعه على صدارة المجموعة الخامسة.

ويواجه المنتخب الإسباني أزمة طفيفة بعد استبعاد داني أولمو نجم برشلونة من المعسكر، بسبب الإصابة التي تعرض لها، ليعود إلى ناديه من أجل استكمال العلاج، وهو ما يمثل ضربة للمدرب دي لا فوينتي قبل اللقاء.

إيطاليا تواجه إستونيا بحثًا عن الصدارة في تصفيات كأس العالم 2026

🇪🇸 𝗦𝗣𝗔𝗜𝗡 𝗗𝗔𝗬 !! 🇪🇸 🇪🇸 Espagne 🆚 Géorgie 🇬🇪 🏟️ | Estadio Manuel Martínez Valero

🕗 | 20h45 🇫🇷 ~ 20h45 🇪🇸

🏆 | Qualification Coupe du Monde

📺 | L’Équipe Live Foot #SPAGEO 🔥 Nouvelle étape importante pour la Roja sur la route du Mondial ! pic.twitter.com/k18U04MqID — 𝗚𝗶𝗼 𝗖𝘂𝗯𝗮𝗿𝘀𝗶 🇪🇸 (@CubarsiGio) October 10, 2025

ترتيب المنتخبين قبل المباراة

🔹 إسبانيا: في صدارة المجموعة الخامسة بـ 6 نقاط.

🔹 جورجيا: في المركز الثاني بـ 3 نقاط.

البرتغال تصطدم بأيرلندا بحثًا عن مواصلة الانتصارات في تصفيات كأس العالم 2026

موعد مباراة إسبانيا وجورجيا اليوم

🕘 الساعة 9:45 مساءً بتوقيت القاهرة والسعودية

🕗 الساعة 8:45 مساءً بتوقيت إسبانيا

القناة الناقلة والمعلق

📺 القناة الناقلة: beIN SPORTS 3

🎙️ المعلق: حسن العيدروس