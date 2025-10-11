أخبار الرياضة

إسبانيا تواجه جورجيا وعينها على مواصلة الصدارة في تصفيات كأس العالم 2026

معتز خليل

يستعد منتخب إسبانيا، بقيادة المدرب لويس دي لا فوينتي، لخوض مواجهة جديدة في مشواره نحو التأهل إلى بطولة كأس العالم 2026، عندما يلتقي مساء السبت مع نظيره منتخب جورجيا، ضمن منافسات التصفيات الأوروبية.

وتقام المباراة على ملعب “مانويل مارتينيز فاليرو” بمدينة إلتشي الإسبانية، حيث يطمح الماتادور لمواصلة عروضه القوية وتأكيد تربعه على صدارة المجموعة الخامسة.

ويواجه المنتخب الإسباني أزمة طفيفة بعد استبعاد داني أولمو نجم برشلونة من المعسكر، بسبب الإصابة التي تعرض لها، ليعود إلى ناديه من أجل استكمال العلاج، وهو ما يمثل ضربة للمدرب دي لا فوينتي قبل اللقاء.

ترتيب المنتخبين قبل المباراة

🔹 إسبانيا: في صدارة المجموعة الخامسة بـ 6 نقاط.
🔹 جورجيا: في المركز الثاني بـ 3 نقاط.

موعد مباراة إسبانيا وجورجيا اليوم

🕘 الساعة 9:45 مساءً بتوقيت القاهرة والسعودية
🕗 الساعة 8:45 مساءً بتوقيت إسبانيا

القناة الناقلة والمعلق

📺 القناة الناقلة: beIN SPORTS 3
🎙️ المعلق: حسن العيدروس

عن الكاتب:
معتز خليل

صحفي وكاتب حر في بعض المواقع الاخبارية، وباحث في العلوم الاجتماعية والدينية، حاصل على ليسانس آداب لغات شرقية.


