إسبانيا تحرز لقب كأس العالم لكرة السلة أمام الأرجنتين

توجت إسبانيا للمرة الثانية في تاريخها حيث كان أول تتويج منذ ما يقارب 13 سنة تحديدا في 2006 حيث لعبت النهائي أمام الفريق اليوناني.







أقيمت مباراة النهائي في الصين و تحديدا في بكين، و تمكن زملاء غاسول من إيقاف الهجوم القوي الأرجنتين بقيادة لويس سكولا ورفاقه. في المقابل حتى الأرجنتين لم تقدم ذلك الأداء القوي الذي رأيناه أمام صربيا وفرنسا

تمكن مارك جاسول أن يحقق انجازا تاريخيا له و هو فوزه بكأس العالم واضافة اللقب الاقوى في اللعبة وهو دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين ضمن فريقه تورونتو رابتورز الكندي.







تم تحقيق هذا الإنجاز من طرف لاعب وحيد في العالم و هو المخضرم لامار أودوم في سنة 2010 وحقق لقب الدوري حين ذاك مع فريقه لوس أنجلوس ليكرز و كأس العالم لكرة السلة مع منتخب الولايات المتحدة.

تمكن المنتخب الإسباني من بسط سيطرته على الملعب و كل تحركات الخصم مم جعله يتقدم بفارق 12 نقطة سريعا و بفضل هذا الضغط لم يتمكن الارجنين من التقدم على الفريق الاسباني طيلة الأربعين دقيقة.

و تبلورت هذه السيطرة بتمكن ستة لاعبين من تسجيل أكثر من 10 نقاط وكان أبرزهم أفضل لاعب في النهائي و هو ريكي روبيو الذي تمكن من تسجيل 20 نقطة بينما تمكن جاسول من تسجيل 14 نقطة تلاه “دبل دبل” من تسجيل 11 نقطة فيما تمكن سيرجيو يول من تسجيل 15 نقطة وتمكن الأخوان هرنانغوميس من تسجيل 11 نقطة لكل واحد.







في الجانب المقابل تمكن غابرييل ديك الذي كان الافضل في المباراة بتسجيله 24 نقطة تلاه نيكولاس لابروفيتولا بتسجيله 17 نقطة وأخيرا سكولا 8 نقاط

في المباراة الترتيبية تمكن المنتخب الفرنسي من الحصول على الميدالية البرونزية بعد فوزه بنتيجة 67-59 في بكين