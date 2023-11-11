إدارة نادي الاتحاد السعودي تبدأ مفاوضات مع زين الدين زيدان لقيادة الفريق خلفاً لنونو سانتو

يبحث نادي الاتحاد السعودي عن مدرب جديد من أجل تولي الإدارة الفنية للفريق خلفا المدرب البرتغالي المقال نونو سانتو الذي تم إقالته قبل أيام بسبب النتائج السلبية للفريق في الآونة الأخيرة في دوري أبطال آسيا وكذلك دوري روش السعودي للمحترفين.

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وبحسب التقارير الفرنسية فإن نادي الاتحاد يسعى إلى التفاوض مع المدرب الفرنسي زين الدين زيدان والذي يعتبر واحداً من أهم المرشحين لتولي القيادة الفنية للفريق وقد يكون نادي الاتحاد هو الممر الذهبي لعودة زيزو مرة أخرى إلى مجال التدريب.

بدء المفاوضات مع زيدان

وأشارت العديد من الصحف العالمية إلى أن نادي الاتحاد سيقدم عرضاً مغرياً إلى زين الدين زيدان و سيتفاوض معه من أجل تدريب الفريق بشكل مؤقت حتى نهاية الموسم حتى لا يتأثر مشروع الاتحاد بإقالة نونو سانتو، خصوصاً وأن كل من كريم بنزيما ونجولو كانتي يرغبان في أن يكون زين الدين زيدان هو المدرب الحالي للاتحاد.

إنجازات زيدان مع ريال مدريد

ويعتبر زين الدين زيدان هو أحد أبرز الأسماء المرشحة لتدريب العميد في الوقت الحالي بعد الإنجازات الضخمة التي حققها مع ريال مدريد حيث استطاع تحقيق لقب دوري أبطال أوروبا مع الملكي لثلاثة مواسم متتالية بالإضافة إلى تحقيق لقب كأس العالم للأندية وكذلك السوبر الأوروبي، لذلك فإن جماهير نادي الاتحاد تحلم بأن يكون زيدان هو المدرب الجديد للفريق من أجل المنافسة على لقب كأس العالم للأندية المقرر إقامته في الشهر المقبل في المملكة العربية السعودية.