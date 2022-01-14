إدارة مانشستر يونايتد تبدأ في البحث عن مدرب جديد خلفاً لـ رالف رانجنيك ومدرب البي إس جي خيار أساسي

كشفت بعض الصحف الإنجليزية أن نادي مانشستر يونايتد قد بدأ لتوه في البحث عن مدرب جديد من أجل قيادة الفريق قبل بداية الموسم المقبل، حيث ينوي الفريق لإيجاد مدرب فني جديد خلفاً للمدرب الحالي رالف رانجنيك، حيث تولى رالف مهمة القيادة خلال الموسم الحالي بشكل مؤقت عقب إقالة المدرب أولي جونار سولشاير، ولكن لن يتم التخلي عن خدمات رالف رانجنيك أيضا حيث من المتوقع أن يتم تعيينه كمستشار فني داخل صفوف المان يونايتد بحلول الموسم المقبل.

أوضحت تقارير الصحف الإنجليزية أن المان يونايتد ينوي البحث عن مدرب مخضرم خلفاً للمدرب الحالي رانجنيك، ومن المتوقع أيضا أن تتعاقد إدارة النادي مع المدرب ماوريسيو بوتشيتينو وهو المدرب الحالي لنادي باريس سان جيرمان الفرنسي.

على الرغم من أن النادي الفرنسي يضم الكثير من النجوم الكبار بالإضافة إلى الثلاثي العالمي، ليونيل ميسي، كيليان مبابي، نيمار”، إلا أن الفريق لم يظهر المستوى الذي يجب أن يظهر به، حيث يعاني الفريق من فترة مليئة بالتعادلات في الدوري الفرنسي، لذلك من المتوقع أن يرحل المدرب بوتشيتينو عن صفوف النادي الفرنسي في أقرب وقت، ويعود مرة أخرى إلى البريميرليج ولكن هذه المرة سيعود كمدرب للمان يونايتد.