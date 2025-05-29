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إدارة القادسية تتخذ قرارًا هامًا لدعم الفريق بموقعة نهائي الكأس أمام اتحاد جدة

آياتي خيري

قررت إدارة نادي القادسية توفير 10 طائرات لنقل مشجعي الفريق من المنطقة الشرقية إلى مدينة جدة، لمساندة الفريق في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين أمام الاتحاد، والمقرر إقامته مساء الجمعة على ملعب الإنماء.

القادسية يصعد للنهائي عبر بوابة الرائد

ويتواجد نادي القادسية في النهائي بعد فوزه على الرائد بهدف دون رد في نصف النهائي، بينما تأهل الاتحاد على حساب الشباب بنتيجة 3-2.

وإستأنف الفريق القدساوي التدريبات مباشرة بعد خسارته أمام الهلال بهدفين نظيفين في نهاية الدوري السعودي، حيث يسعى المدرب الإسباني ميشيل جونزاليس لتجهيز الفريق بأفضل صورة قبل النهائي.

عودة خمسة لاعبين غابوا عن مباراة الهلال

ومن المقرر أن يشهد اللقاء عودة خمسة لاعبين غابوا عن مباراة الهلال من أجل الراحة، أبرزهم ناتشو فيرنانديز، كوين كوستيليس، تركي العمار، خوليان كينونيس، وناهيتان نانديز.

ومن المقرر أن يرحل الفريق إلى جدة خلال الساعات المقبلة للدخول في معسكر مغلق استعدادًا للمواجهة.

وإستقبل الاتحاد دفعة قوية بعد تأكد جاهزية الثلاثي بريدج رايكوفيتش، سعد آل موسى، وستيفن بيرغوين، بعد تعافيهم من الإصابة ومشاركتهم في التدريبات الجماعية.

تجدر الإشارة إلى أن الاتحاد تُوج مؤخرًا بلقب الدوري السعودي للمحترفين، وضمن مشاركته رسميًا في دوري أبطال آسيا للنخبة الموسم المقبل.


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عن الكاتب:
آياتي خيري

بكالريوس إعلام 2017، محرر وكاتب منذ 2015، عملت محررًا بعدد كبير من المواقع، كما عملت محاضراً للصحافة ودربت أكثر من 3000 طالب حتى الآن ولدي خبرة كبيرة في إستخدام الوردبريس والسايو

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