إدارة السيتي تخطط لمنع مرموش من الإنضمام لمعسكر منتخب مصر.. تفاصيل

أوضحت بعض التقارير الصحفية إنجليزية أن نادي مانشستر سيتي يعتزم عدم السماح لمهاجمه المصري عمر مرموش بالانضمام إلى معسكر منتخب مصر التحضيري قبل انطلاق كأس الأمم الأفريقية 2025.

ومن المعروف للجميع أن مرموش، البالغ من العمر 26 عامًا، عاد مؤخرًا للمشاركة مع مانشستر سيتي بعد غياب دام أكثر من شهر بسبب إصابة في الركبة تعرض لها خلال فترة التوقف الدولي في سبتمبر الماضي، ونجح في تسجيل هدفه الأول هذا الموسم خلال فوز الفريق على سوانزي سيتي في كأس كاراباو منتصف الأسبوع.

مانشستر سيتي يخشى فقدان عمر مرموش

ووفق تقرير صادر عن صحيفة “ديلي ميل”، فإن مانشستر سيتي يخاف من فقدان خدمات عمر مرموش لفترة طويلة، إذ قد يغيب عن نحو 10 مباريات في حال وصول منتخب مصر إلى الأدوار النهائية من البطولة الأفريقية، التي تختتم في 18 يناير المقبل.

ومن المنتظر أن يلعب منتخب مصر مباراة ودية أمام نيجيريا في 14 ديسمبر، بالتزامن مع مباراة مانشستر سيتي ضد كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي الممتاز، ما يجعل النادي الإنجليزي متمسكًا باستمراره مع الفريق حتى يناير على الأقل.

كما تشير التوقعات إلى أن يسمح مانشستر سيتي للاعب بالانضمام إلى منتخب بلاده عقب مواجهة كريستال بالاس، على أن يشارك لاحقًا في المعسكر النهائي استعدادًا للبطولة، على غرار موقف ليفربول الذي يواجه وضعًا مشابهًا مع نجمه محمد صلاح.

تجدر الإشارة إلى أن منتخب مصر سيبدأ مشواره في كأس الأمم الأفريقية يوم 22 ديسمبر بمواجهة زيمبابوي، ضمن مجموعة تضم أيضًا جنوب أفريقيا وأنجولا.