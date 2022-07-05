إدارة الإسماعيلي تتراجع عن إقالة حمزة الجمل بعد إعلان رحيله

أعلن النادي الإسماعيلي أمس الإثنين عن رحيل المدرب المصري حمزة الجمل عن تدريب فريق الإسماعيلي، وأخبر النادي المدرب بقرار الرحيل وتأكد بعد عدم ظهوره في المباراة الودية التي أُقيمت بين فريق الإسماعيلي ومنتخب مصر للشباب، حيث ظهر في القيادة الفنية الجهاز المعاون للجمل الكابتن أحمد قناوي والكابتن محمد حمص في غياب حمزة الجمل، وكان قد بدأ الفريق في البحث عن مدرب جديد بالفعل لقيادة الإسماعيلي.

يحيى الكومي يجدد الثقة في جهاز حمزة الجمل

تراجع مجلس إدارة نادي الإسماعيلي بقيادة المهندس يحيى الكومي عن قرار رحيل المدرب حمزة الجمل، حيث أعلن المجلس عن تجديد الثقة في المدرب رغم الخسارة والخروج من نصف نهائي كأس رابطة الأندية المحترفة بعد الخسارة أمام نادي غزل المحلة بركلات الترجيح، يذكر أن الجمل قد بدأ في توديع الجماهير ببيان نشره عبر حسابه الخاص على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي إلا أن الكومي اتصل به هاتفياً وأبلغه بتجديد الثقة فيه واستمراره في منصبه.

مشوار الإسماعيلي في الدوري وكأس الرابطة

ويسعى الإسماعيلي خلال الفترة القادمة أن يقدم أوراق اعتماده في الدوري المصري ويهرب من منطقة الهبوط التي تطارده منذ بداية الدوري، حيث لعب الإسماعيلي 22 لقاءاً في بطولة الدوري المصري الممتاز جمع خلالهم 20 نقطة احتل بهم المركز الخامس عشر في الترتيب، يذكر أن الإسماعيلي خرج من كأس الرابطة على يد فريق غزل المحلة بعد الخسارة في مباراة الدور نصف النهائي.