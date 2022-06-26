إدارة الأهلي ترفض رحيل كهربا وتتمسك ببقاء اللاعب داخل النادي

كشف الإعلامي سيف زاهر في برنامجه ملعب أون تايم سبورت أن إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب رفضت فكرة رحيل مهاجم الفريق محمود عبد المنعم كهربا عن النادي في الفترة المقبلة وخاصة عقب عودة اللاعب من الإعارة مع نادي سبور التركي، وكان الأهلي قد أعار كهربا إلى النادي التركي في فترة الإنتقالات الشتوية الماضية بناءًا على رغبة من المدير الفني الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني مدرب النادي الأهلي السابق بسبب الأزمات الكثيرة التي حدثت بين اللاعب والمدرب والتي أدت إلى رغبة النادي في رحيل اللاعب على سبيل الإعارة.

وكشف سيف زاهر أن إدارة الأهلي ترفض رحيل اللاعب عن القلعة الحمراء مرة أخرى وتتمسك ببقاؤه داخل النادي الأهلي في الموسم المقبل، وأكد زاهر أن إدارة الأحمر لن تتحمل أي مبالغ مادية من عقوبه نادي الزمالك على محمود عبد المنعم كهربا وأن اللاعب سوف يقوم بحملات إعلانية يمكنه من خلالها سداد المبالغ لنادي الزمالك.

وتبحث إدارة الفريق الأحمر في الوقت الحالي بشكل قوي عن مدير فني جديد للأهلي وخاصة عقب رحيل موسيماني وتولي سامي قمصان الإدارة الفنية للأهلي بشكل مؤقت لحين التعاقد مع مدير فني بشكل دائم.