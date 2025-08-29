أخبار الرياضة

إدارة أهلي جدة تبرم اتفاق جديد لتجديد عقد نجم الفريق

أحمد المدبولي

حسم نادي أهلي جدة ملف تمديد عقد نجم وسطه، زياد الجهني، لضمان استمراره مع الفريق لسنوات قادمة.

النادي توصل إلى اتفاق لتمديد عقد الجهني لمدة أربع سنوات إضافية، وهو ما يعني بقاءه في صفوف الراقي حتى عام 2030.

هذا القرار جاء بناءً على رغبة واضحة من المدرب الألماني ماتياس يايسله، الذي يرى في اللاعب عنصرًا أساسيًا في خططه المستقبلية.

يأتي هذا التمديد المهم بعد بداية قوية للأهلي في الدوري السعودي للمحترفين، حيث حقق فوزًا ثمينًا على فريق نيوم في الجولة الافتتاحية.

حيث فاز على فريق نيوم في الجولة الأولى من مسابقة دوري روشن للمحترفين بالأمس في مدينة جدة

ويسعى أهلى جدة لتدعيم صفوفه والابقاء على العناصر الأساسية للتتويج ببطولة الدوري السعودي.

وذلك عقب تتويجه مؤخرا بالسوبر السعودي، والموسم الماضي بدوري أبطال أسيا

عن الكاتب:
أحمد المدبولي

أنا شاب مصري أهوى مهنة الصحافة والكتابة وتأليف الكتب والروايات، اعمل في مهنة الصحافة منذ ستة سنوات، من خلال العديد من المواقع العامة ومواقع مشاركة الأرباح.
كتبت في غالبية المواضيع، في الرياضة والفن وأخبار الدول من بينها أخبار السعودية، وأيضا الدين وشتى المجالات.


