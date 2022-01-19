إختيار البتسواني جوشوا بوندو حكمًا لمباراة مصر والسودان بأمم أفريقيا

اختارت لجنة التحكيم التابعة للاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) “جوشوا بوندو” حكما للدور الأخير من مباراة مرحلة المجموعات لكأس الأمم الأفريقية بين مصر والسودان المقرر إجراؤها يوم الأربعاء في الكاميرون.

وسيدير ​​جوشوا بوندو مباراة مصر ضد السودان ، مع إيمانويل جيرسون دوس سانتوس وسيشيل جيمس فريدريك والحكم الأنجولي هيلدر مارتينيز رابعا.

وتستعد مصر لمواجهة السودان في كأس الأمم الأفريقية الساعة 9 مساء الأربعاء.

وتأتي مصر في المجموعة الرابعة مع نيجيريا والسودان وغينيا. ويحتل المنتخب الفرعوني المركز الثاني برصيد ثلاث نقاط وبفارق ثلاث نقاط عن نيجيريا المتصدرة، ويحرز كل من السودان وغينيا نقطة واحدة.

المواجهة بين مصر والسودان هي اللقاء السادس بين الفريقين في تاريخ كأس الأمم الأفريقية. الجدير بالذكر أن مصر فازت 3 مرات وتعادلت مرة واحدة مع السودان، وكان آخر لقاء لمصر مع السودان في بطولة 2008 في غانا، وشهد هيمنة الفراعنة بثلاثة أهداف دون رد.