إحتفال ليونيل ميسي بكأس العالم كاد يتحول إلى كارثة كبرى 

ظل عدد كبير من المشجعين الأرجنتينيين مستيقظين حتى الصباح من أجل تحية منتخب بلادهم والاحتفال معهم بعد التتويج بلقب كأس العالم، عقب فوز راقصي التانجو في اللقاء النهائي على المنتخب الفرنسي على ملعب لوسيل.

وكاد احتفال المنتخب الأرجنتيني بقيادة النجم ليونيل ميسي أن يتحول إلى كارثة، وذلك بعد أن إعترضهم أحد الكابلات الكهربائية خلال تواجدهم على أحد الحافلات المكشوفة.

ولكن لولا اللاعب ” دي باول ” والذي إكتشف وجود الكابل الكهربائي في اللحظات الأخيرة، ليقوم بإبلاغ الثلاثي ” ميسي ودي ماريا وباريديس ” بالانحناء ليمر الموقف بسلام على نجوم المنتخب الأرجنتيني.

وظهر بعدها النجم ميسي وهو بملامح مذعورة ومرتبكة بعد أن تفادى الكابل الكهربائي، ولكن بعدها عاد للضحك بسبب الصدمة الذي تلقاها.

وقد قامت الحكومة الأرجنتينية بإعلان اليوم الثلاثاء 20 ديسمبر 2022 إجازة رسمية بالبلاد، وذلك من أجل إحتفال الجماهير الأرجنتينية مع اللاعبين بعد التتويج بلقب كأس العالم.