إجراءات صارمة من النرويج ضد منتخب إسرائيل ورفض طلبه قبل مباراتهم القادمة.. إعرف التفاصيل

قالت تقارير إعلامية أوروبية، أن السلطات النرويجية أعلنت إنها ستفرض قيودًا على منتخب إسرائيل قبل مواجهة النرويج يوم 11 أكتوبر المقبل، في التصفيات الأوروبية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026، وذلك بسبب “مخاوف أمنية”.

النرويج ضد إسرائيل

وفي سياق متصل، قال موقع “يورونيوز”، أن السلطات النرويجية رفضت طلبًا تقدم به منتخب إسرائيل بالوصول مبكراً إلى العاصمة النرويجية “أوسلو” من أجل الاستعداد بشكل جيد لمباراة النرويج في تصفيات أوروبا المونديالية، حيث أكدت أنها غير قادرة على ضمان ترتيبات أمنية كافية، منوهة إلى أن المباراة ستقام وسط أجواء مشحونة بسبب حالة الرفض الشعبي لما يتعرض له سكان قطاع غزة من جرائم الإبادة التي يتعرض لها من جانب الكيان المحتل.

وتابع الموقع أن السلطات النرويجية أكدت للاتحاد الإسرائيلي لكرة القدم أن المنتخب لن يُسمح له بالوصول إلى البلاد إلا قبل يوم واحد من مباراتهما في تصفيات كأس العالم، لأسباب أمنية.

وفي نفس السياق أعلن الاتحاد النرويجي لكرة القدم أنه سيتبرع بأي عائدات من مباراة منتخب بلاده أمام إسرائيل، المحدد لها 11 أكتوبر المقبل في “أوسلو”، في التصفيات الأوروبية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026، لدعم العمل الإنساني في غزة.

كما صرحت رئيسة الاتحاد النرويجي لكرة القدم، ليز كلافينيس، في بيان رسمي “نريد التبرع بعائدات المباراة لمنظمة إنسانية تنقذ الأرواح يوميا في غزة، وتقدم مساعدات طارئة بشكل فعال على الأرض”.

وأكدت رئيسة الاتحاد النرويجي لكرة القدم، أن بلادها لا يمكنها أن تكون محايدة أمام هذه المأساة، معتبرة أن الرياضة قادرة على إرسال رسالة إنسانية في زمن الأزمات.

إيطاليا تطالب “فيفا” بإيقاف الكيان المحتل

تجدر الإشارة إلى أن رابطة المدربين الإيطاليين طالبت في وقت سابق بإيقاف إسرائيل عن المشاركة في المنافسات الدولية لكرة القدم بسبب حربها على غزة، وذلك المواجهة التي تجمع بين منتخبي إيطاليا وإسرائيل في الثامن من سبتمبر الجاري في التصفيات الأوروبية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026 التي ستقام في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

كما وجهت رابطة المدربين الإيطاليين، طلبًا لكل من الاتحادين الدولي والأوروبي بتجميد عضوية إسرائيل وحرمان المنتخبات والأندية التابعة للكيان المحتل من المشاركة في جميع المنافسات القارية والدولية.

وعلق رئيس جمعية رابطة المدربين رينزو أوليفييري قائلًا: “لا ينبغي أن تكون هذه مجرد لفتة رمزية، بل خيارًا ضروريًا يستجيب لضرورة أخلاقية مشتركة بين مجلس الإدارة بأسره”.

وأضاف : “بعد اجتماع داخلي، وافقت اللجنة الوطنية لجمعيات الرابطة بالإجماع على إرسال خطاب ونداء إلى جرافينا وجميع السلطات الفيدرالية، لأن كرة القدم الإيطالية يجب أن تتخذ موقفًا لصالح الشعب الفلسطيني وتطلب من الاتحادين الأوروبي والدولي إيقاف إسرائيل مؤقتًا عن المنافسة الدولية”.

وأوضحت رابطة المدربين الإيطاليين، أن الاتحادين الدولي والأوروبي أعلنا استبعاد المنتخبات والأندية الروسية من المشاركة في جمع المنافسات القارية والدولية بسبب حربها على أوكرانيا، وهو الأمر الذي يجب أن يحدث مع إسرائيل أيضًا بعدما خلفت الإبادة الإسرائيلية في غزة أكثر من 62 ألف شهيد، وأكثر من 155 ألف مصاب، ومجاعة أزهقت المئات من الأرواح.