إتحاد جدة يستعيد ورقة هامة قبل مواجهة الفتح

أكدت عدة تقارير صحفية أن الصربي بريدج رايكوفيتش حارس مرمى اتحاد جدة السعودي من المحتمل جاهزيته خلال مباراة الفريق القادمة أمام الفتح، فى اللقاء الذي يجمع الفريقين ضمن مباريات الجولة الثانية من مسابقة الدوري السعودي للمحترفين التي تقام على ملعب الإنماء.

نتيجة قوية على حساب الأخدود

وفاز فريق اتحاد جدة بنتيجة كبيرة على الأخدود 5-2، في المباراة التي جمعتهما على ملعب مدينة الأمير هذلول بن عبد العزيز الرياضية بنجران، ضمن مباريات الجولة الأولى لمباريات الدوري السعودي للمحترفين.

وفي هذا السياق، تحدثت صحيفة “اليوم” السعودية، قائلة إن الفترة القادمة تشهد تجهيز بريدج رايكوفيتش لمباراة الاتحاد أمام الفتح، بعدما شارك اللاعب فى جزء من المران خلال الفترة الأخيرة، بعد التعافي من الإصابة الأخيرة التي لحقت به، والتي أبعدته عن المشاركة مع الفريق.

سبب غياب الحارس

ومن المعروف أن الحارس الصربي قد تعرض لإصابة بتمزق في الوتر المرتبط بعضلة الفخذ اليمنى خلال أبريل الماضي، ما تسبب فى غيابه عن ست جولات من الدوري السعودي، قبل أن يخضع لإجراء عملية جراحية في كندا عقب نهاية الموسم، تلاها برنامج تأهيلي متخصص قارب على الانتهاء.

وغاب الصربي بريدج رايكوفيتش عن مباراة الاتحاد أمام الأخدود في مسابقة دوري روشن للمحترفين، بسبب عدم الجاهزية الفنية والبدنية، للمشاركة في المباراة بشكل كامل.