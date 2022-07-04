إتحاد جدة السعودي يعلن التعاقد مع نونو سانتو مدرب توتنهام السابق

أنهى نادي إتحاد جدة السعودي الدوري السعودي هذا العام في المركز الثاني بفارق نقطتين عن المتصدر نادي الهلال الذي تُوج بلقب الدوري، ويرغب النادي في إتمام عدد من الصفقات التي تجعله يعود لمنصات التتويج مره أخرى لا سيما بعدما كان قريب جداً من حصد لقب هذا الموسم، ولكن بسبب تراجع أداء الفريق في آخر الجولات جعلته يتراجع إلى المركز الثاني بعدما كان متصدراً معظم جولات الدوري السعودي.

نونو سانتو مدرباً لنادي إتحاد جدة بعقد يمتد لمدة موسمين

أعلنت إدارة نادي إتحاد جدة السعودي عن التعاقد مع المدير الفني البرتغالي نونو سانتو بعقد يمتد لعامين، ويكلف سانتو النادي السعودي خلال هذين العامين 8 ملايين يورو، جاء سانتو مدرباً لنادي إتحاد جدة بعد إقالة المدرب كوزمين كونترا المدير الفني السابق للفريق، ومن المنتظر أن يبدأ نونو سانتو مهمته من بداية الموسم للاستعداد لبطولة الدوري السعودي وبطولة دوري أبطال آسيا التي يشارك بها النادي.

مسيرة المدرب البرتغالي في التدريب

ودرب البرتغالي سانتو عدد من الأندية الأوربية الكبرى حيث بدأ مسيرته في فريق ريو آفي البرتغالي عام 2012 وانتقل إلى فريق فالنسيا الإسباني عام 2014 ثم تولي تدريب بورتو البرتغالي عام 2016، واستقر به المطاف مع فريق ولفرهامتون الإنجليزي حيث استمر مع الفريق منذ عام 2017 حتى عام 2021، وأخيراً تولى تدريب نادي توتنهام الإنجليزي لكن سرعان ما تمت إقالته بعد 10 مباريات بسبب سوء النتائج.