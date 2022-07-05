إتحاد الكرة المصري يعلن عن وجود 12 ألف مشجعاً في مباراة مصر أمام مالاوي

أعلن إتحاد الكرة المصري عن العدد الذي سيسمح به خلال مباراة منتخب مصر المقبلة ضد منتخب مالاوي والمحدد لها سبتمبر المقبل، وأكد الإتحاد المصري على حضور 12 ألف مشجع مصري على ستاد الإسكندرية وذلك لمؤازرة وتشجيع المنتخب المصري في مباراته الثالثة بالتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2024.

مشوار مصر في التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا

ويستعد المنتخب المصري لملاقاة منتخب مالاوي في فترة التوقف الدوري المقرر لها شهر سبتمبر، حيث يلعب المنتخب المصري في مجموعة تضم منتخب غينيا ومالاوي وأثيوبيا، ولعب المنتخب مباريتين فاز في واحدة وخسر الأخرى، افتتح مشواره في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم بمباراة غينيا التي تفوق فيها بهدف نظيف ثم خسر من المنتخب الأثيوبي بهدفين نظيفين، ليصبح كل فريق في المجموعة يمتلك ثلاث نقاط.

مدرب مصر القادم ودراسة بعض السير الذاتية للمدربين

وتشهد الساعات الأخيرة اهتماماً ملحوظاً من إتحاد الكرة للإنتهاء من التعاقد مع مدرب جديد للمنتخب المصري خلفاً لإيهاب جلال الذي تم إقالته بعد الخسارة أمام المنتخب الأثيوبي، حيث صرح عامر حسين عضو الإتحاد المصري لكرة القدم قائلاً: “حازم إمام ومحمد بركات يتوليان ملف مدرب منتخب مصر، ويدرسان العديد من السير الذاتية، ونحن في مرحلة انتقالات، وحيد خليلوزيتش مرشح لتدريب المنتخب الوطني، في حالة رحيله عن المنتخب المغربي ، ونترقب موقفه مع فريقه الحالى”، مضيفاً أنه يأمل في التعاقد مع المدير الفني خليلوزيتش مدرب المنتخب البرتغالي في حالة رحيله.