إبراهيم فايق يسخر من المنتخب الفرنسي بعد الهزيمة أمام المنتخب الأرجنتيني في نهائي المونديال

قام الإعلامي الشهير إبراهيم فايق بالسخرية من المنتخب الفرنسي بعد الهزيمة في المباراة النهائية أمام المنتخب الأرجنتيني في نهائي مونديال كأس العالم قطر 2022.

وقد قام إبراهيم فايق بنشر أحد المقاطع له عن طريق حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور ” إنستجرام ” وقد قام بالتعليق على الفيديو قائلًا ” الديوك الفرنسية أخدت على وشها، فوز مستحق للمنتخب الأرجنتيني، ملك اللعبة هيفضل ملك اللعبة ”

وبذلك فإن الأرجنتين تتمكن من حصد اللقب الثالث لها بالمونديال العالمي، حيث قد تمكنت من التتويج باللقب من قبل في نسخة عام 1978 ونسخة 1986.

وبعد الفوز فقد سلطت الأضواء على البرغوث الأرجنتيني ليونيل ميسي، والذي تفاعل بشكل كبير وسط فرحة هستيرية بتحقيق لقب كأس العالم للمرة الأولى في تاريخه.