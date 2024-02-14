إبراهيم دياز يقود ريال مدريد للفوز على لايبزيج في مباراة ثمن النهائي لدوري أبطال أوروبا 2024

تمكن فريق ريال مدريد من الفوز على لايبزيج الألماني بنتيجة هدف دون رد في المباراة التي جمعت الفريقين في إطار الدور ثمن النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا موسم 2024-2023، في إنتظار مباراة العودة على ملعب سنتياغو بيرنابيو في إسبانيا.

ملخص مباراة ريال مدريد ضد لايبزيج

بدأت مباراة ريال مدريد ضد لايبزيج بضغط من كلا الفريقين ومحاولات لم تسفر عن شيء وانتهى الشوط الأول بنتيجة التعادل السلبي.

وبعد إنطلاق الشوط الثاني بثلاثة دقائق وتحديداً في الدقيقة 48 تمكن اللاعب إبراهيم دياز من إحراز هدف رائع بتسديدة يسارية سكنت شباك حارس لايبزيج.