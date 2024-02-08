إبراهيم حسن يكشف عن أول قرار يتخذه حسام مع المنتخب المصري

أعلن إبراهيم حسن، المدير الفني للمنتخب المصري، عن أول قرار للجهاز الفني بقيادة حسام حسن، بعد توليه المسؤولية الفنية خلفاً للمدرب البرتغالي روي فيتوريا، الذي تمت إقالته بسبب سوء النتائج، وكان آخرها الخروج من بطولة كأس الأمم الإفريقية في دور الـ16.

وقال إبراهيم حسن، خلال مشاركته في برنامج “كان أبيدجان” الذي يقدمه الإعلامي أحمد عبدالباسط على قناة “سي بي سي”: “مهمتنا صعبة جداً مع المنتخب المصري، وحمل كبير جداً، نحن لسنا هنا للترفيه أو للفسحة”.

قرار التوأم بشأن اللاعبين الشباب

وأشار إلى القرار الجديد: “في المستقبل، سنعمل على تقليل متوسط أعمار اللاعبين لأنه في كأس العالم عام 2026، سيكون هناك لاعبون وصلوا إلى سن 36 عامًا”.

أكد الشخص المتحدث: “أنا وحسام لا نهتم بالعمر، المهم أن يكون اللاعب قادر على الوقوف على قدميه في الملعب، ومع ذلك، يجب علينا استقطاب لاعبين جدد والعمل على المنتخب الأولمبي لأنه يحتضن مجموعة من اللاعبين المميزين.”

قال أيضًا: “بالتعاون مع حسام حسن، لدينا اقتراحات تتعلق بالجهاز المساعد وسنعمل عليها في المستقبل، حتى لا نفاجأ بتراجع اللاعبين بدنيًا بعد فترة من الزمن، لذلك، يجب أن نكون مستعدين بالبدائل وأن نحظى برؤية طويلة المدى،” وأكد أيضًا: “لدينا العديد من المواهب في مصر.”