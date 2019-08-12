“أُخرج من منزلك” سبب تسمية نادي “اطلع برة” بهذا الإسم صاحب اللقب ثلاث مرات

دولة جنوب السودان تم الاعتراف بها عالمياً في شهر يونيو 2011، حيث احتفل الموطنين بهذا الاعتراف بعد صراع طويل للانفصال عن السوان، حيث توجد منطقة تسمى “اطلع برة” عانت كثيراً من هذا الصراع الطويل وهى احد الامكان المشهورة في العاصمة “جوبا” ونتيجة هذه التقلبات السياسة كانت قوات الأمن المسحة من الجيش السوداني تأتي إلى هذا الحي كثيراً، وهى متأججة بالسلاح، وتطوف الشوارع والمنازل وتجمع الرجال والشباب، وهى تنادي: اخرج من مزلك هيا اطلع برة، حتى عُرفت هذه المنقطة باسم “اطلع برة” وبعد إعلان استقلال جنوب السودان بعامين، بدأت دولة جنوب السودان السعي نحو الرياضية، حيث لعب المنتخب الوطني مباراة كرة قدم مع جاره أوغاندا، وانتهت المباراة بالتعادل بنتيجة 1 : 1 وعلى غرار الوقت انطلق الدوري لكرة القدم لأول مرة.

بطولات نادي اطلع برة

حقق نادي اطلع برة الفوز ببطولة دوري جنوب السودان مرتين، حيث تنافس على الدوري كلاً من: اطلع بره ونادي السلام والملكية واليكم سجل البطولات.

النادي نادي اطلع برة نادي السلام نادي الملكية بطولة جنوب السودان ثلاث مرات مرة واحدة مرة واحدة

وقد شارك “اطلع برة” في بطولة دوري أبطال فريقيا في عام 2014، حيث خرج من الدوري التمهيدي،كما شارك في الكونفيدرالية لعام 2019 وخرج أيضاً من الدور التمهيدي أمام بوليس الرواندي والكثير من المشاركات التي سجلت في تاريخ نادي اطلع برة التي تضاف إلى سجله في فترات قصيرة.