“أي حد تاني مش دايم” رسالة من الحضري لطارق حامد بعد اعتزاله اللعب دوليًا

وجه عصام الحضري حارس مرمى منتخب مصر السابق رسالة لطارق حامد لاعب نادي ضمك السعودي عبر منصة “x” الشهيرة، وذلك بعدما أعلن الأخير قرار اعتزال اللعب الدولي والذي استمر مدة 10 سنوات، وحث الحضري طارق حامد على مراجعة قراره خاصة أنه لا يتفق معه بشأن اعتزال اللعب الدولي والتفرغ للأندية وفقًا للحضري.

ونشر عصام الحضري صورة تجمعه رفقة طارق حامد لاعب وسط منتخب مصر ونادي ضمك مغردًا “مش موافقك يا طارق في قرار اعتزالك ، انت لاعب كبير ولازم تتمسك بتمثيلك لبلدك وخدمتك لها ولازم تعرف ان اللاعب هو اللي باقي لبلده و اي حد تاني مش دايم”

اعتزال طارق حامد

وكان قد قرر لاعب اتحاد جدة والزمالك السابق اعتزاله اللعبة دوليا، حيث أعلن طارق حامد الاعتزال دوليًا الجمعة 8 ديسمبر عبر منصة “x” وقال طارق حامد:

“على مدار عشر سنوات، تشرفت بتمثيل منتخب بلدي الحبيب مصر، اليوم، أعلن اعتزالي الدولي بعد مسيرة طويلة أفتخر بها، أشكر كل الأجهزة الفنية والإدارية والطبية التي تشرفت بالعمل معها، وأتمنى لزملائي كل التوفيق فيما هو قادم.. والآن، سأعود لصفوف الجماهير مشجع عاشق ومحب لمنتخب بلدي”