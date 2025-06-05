أيمن يونس يعلق على مباراة الزمالك اليوم امام بيراميدز فى نهائى الكأس

وصف أيمن يونس، لاعب نادى الزمالك نادي الزمالك، نهائي كأس مصر اليوم بين الزمالك وبيراميدز، بأنه فرصة للفريق لتحقيق لقب مهم.

وشدد على أن التوقيت يصب في مصلحة الزمالك، خاصة أن بيراميدز قادم من إرهاق التتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا.

وأضاف يونس : بيراميدز فريق قوي ويمتلك عناصر ذكية في كل مركز، لكن حالة النشوة بعد التتويج القاري قد تشكل ضغط إضافي عليهم.

وواصل : الزمالك إن لعب بروح الشعار والجماهير، فـ الكأس قريبة جداً من ميت عقبة.

وعن تعيين أيمن الرمادي قال أيمن يونس : كنا نتمنى مدرب من أبناء النادي، لكن بمجرد تعيين الرمادي وقفنا خلفه بكل الدعم، لأنه يمثل الزمالك الآن.

وأنهى يونس تصريحاته بالحديث عن ملف زيزو لاعب الفريق الذى سينتقل لـ الاهلى حيث أكد ان القصة انتهت، واللاعب اختار طريقه، وهذا حقه، وبالتأكيد إدارة الزمالك تتحمل جزء من المسؤولية في هذا الملف، مؤكداً أن الزمالك أكبر من أي فرد.