أيمن يونس يتغنى بمحمد صلاح وحسام حسن

أكد أيمن يونس نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، أن محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي وقائد المنتخب الوطني، يُعد فخر الكرة المصرية وواجهة مشرفة لمصر في المحافل الدولية.

وأشاد يونس بقدرات صلاح الاستثنائية داخل وخارج الملعب، مشيرًا إلى ما يتمتع به من ثبات انفعالي وانضباط نفسي يجعله نموذجًا يُحتذى به بين اللاعبين.

وأضاف في تصريحات لقناة الزمالك أن اسم منتخب مصر كبير، ويجب أن يكون هناك تفاهم وتعاون بين جميع عناصر المنظومة الكروية لتحقيق النجاحات المطلوبة.

وأكد خلال تصريحاته أن المدير الفني حسام حسن يتميز بمرونة تكتيكية عالية تجعله قادرًا على تغيير طريقة اللعب وفقًا لطبيعة كل منافس.

واختتم يونس حديثه بالتأكيد على أن حسام حسن يجيد قراءة المباريات ويتعامل معها باحترافية كبيرة، مشددًا على ضرورة منحه حقه من الإشادة بعد الأداء المميز مع المنتخب، الذي تأهل رسميًا إلى كأس العالم 2026 عقب الفوز على جيبوتي بثلاثية نظيفة، أحرز منها محمد صلاح هدفين.