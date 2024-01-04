أيمن يحيى يرفض تجديد عقده مع النصر

كشفت تقارير إعلامية عن مفاجأة تتعلق بمستقبل أيمن يحيى، جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، وذلك فيما يتعلق بتجديد عقده قبل انتهاء الفترة الحرة.

أيمن يحيى بقميص نادي النصر السعودي - مصدر الصورة: الرياضية

أفادت صحيفة “الرياضية” بأن أيمن يحيى رفض العرض الثاني الذي قدمه جويدو فينجا، الرئيس التنفيذي للنادي، الذي رفعت مدة العقد الجديد إلى 4 أعوام مقابل 2.5 مليون ريال في الموسم الواحد.

وكان العرض الأول يتضمن تجديد العقد لمدة 3 أعوام مقابل 3 ملايين ريال في الموسم، يعتبر أيمن يحيى من العناصر المهمة برؤية المدير الفني للنصر، لويس كاسترو، حيث أكد كاسترو على أهمية تجديد عقد اللاعب الذي يلعب في مركز الظهير الأيسر ويشكل بديلًا قويًا للسنغالي ساديو ماني أو البرازيلي أندرسون تاليسكا.

من المقرر أن يدخل أيمن يحيى فترة الحرية في 16 يناير، وهي الفترة التي تمثل آخر 6 شهور في عقده، مما يتيح له التوقيع مع أي نادٍ دون الرجوع إلى إدارة النصر.

شارك يحيى في 16 مباراة مع النصر خلال الموسم الحالي (2023-2024)، منها 8 في دوري روشن السعودي و4 في دوري أبطال آسيا، صنع تمريرة حاسمة وقدم أداءً مميزًا في مباراة الملحق الآسيوي، كما سجل هدفًا وقدم تمريرة حاسمة في كأس خادم الحرمين الشريفين.