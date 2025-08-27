أول مواجهة مصرية منتظرة بين كهربا ورامي ربيعة في دوري أبطال الخليج

أعلن نادي القادسية الكويتي تعاقده بشكل رسمي مع محمود كهربا، لاعب الأهلي السابق، قادمًا من الاتحاد الليبي في صفقة انتقال حر لمدة موسم واحد، ليبدأ مشواره الجديد مع الفريق في الاستحقاقات المقبلة، وعلى رأسها بطولة دوري أبطال الخليج بنظامها الجديد.

وأسفرت قرعة البطولة التي جرت في العاصمة القطرية الدوحة عن تواجد القادسية في المجموعة الأولى إلى جانب العين الإماراتي وزاخو العراقي وسترة البحريني، فيما ضمت المجموعة الثانية أندية الريان القطري والشباب السعودي والنهضة العُماني وتضامن حضرموت اليمني. ويتأهل عن كل مجموعة فريقان إلى نصف النهائي الذي يقام بنظام الذهاب والإياب.

وتشهد البطولة مواجهة مصرية خاصة بين ثنائي الأهلي السابق، محمود كهربا مع القادسية، ورامي ربيعة مدافع العين، حيث يستضيف الفريق الكويتي نظيره الإماراتي يوم 22 أكتوبر المقبل، بينما يقام لقاء الإياب بملعب “هزاع بن زايد” يوم 18 فبراير 2026.

وعلى صعيد آخر، ظهر رامي ربيعة لأول مرة بقميص العين في الدوري الإماراتي بعدما شارك كبديل في الدقيقة 83 من مواجهة فريقه أمام دبا، والتي انتهت بفوز مثير للعين بنتيجة 3-2 بفضل هدفي لابا كودجو وهدف حسين رحيمي، ليواصل الفريق انطلاقته القوية في الموسم الجديد.