أول قرار من مانشيني بعد فوز السعودية على هونغ كونغ وديًا

بعد انتهاء المعسكر الإعدادي للمنتخب السعودي في قطر، أعلن المدرب الإيطالي روبرتو مانشيني قرارًا هامًا بتوليه منصب المدير الفني للفريق الوطني السعودي.

بعد الفوز الساحق للمنتخب السعودي على هونغ كونغ بنتيجة 2-0 في المباراة الودية، التي أقيمت على ملعب نادي الوكرة القطري، أعلن المدرب روبرتو مانشيني قرارًا بمنح اللاعبين فترة حرة صباح اليوم الخميس، ومن المقرر أن يتجمع الفريق مرة أخرى في المساء في مقر المعسكر بالدوحة، استعدادًا لبطولة كأس آسيا 2023 التي ستنطلق في قطر في 12 يناير الحالي.

سجلت السعودية هدفين في مباراتها ضد هونغ كونغ، حيث افتتح عبد الرحمن غريب التسجيل من ركلة جزاء في الدقيقة 21، وأضاف فواز الصقور الهدف الثاني في الدقيقة 86.

الجدير بالذكر أن المنتخب السعودي يأتي في المجموعة السادسة ضمن منافسات كأس آسيا 2023، وإلى جانبه منتخبات عمان، قرغيزستان، تايلاند.