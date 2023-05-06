أول قرارات الهلال بعد كارثة آسيا.. “طرد اسم مفاجئ وعقوبات ضخمة”

خسر نادي الهلال لكرة القدم لقب دوري أبطال آسيا 2022 في “يوم حزين” للملايين من مشجعي النادي، حيث تعرض لـ”السقوط” أمام نادي أوراوا ريد ديموندز الياباني بنتيجة هدف دون مقابل في إياب النهائي الذي أُقيم في ملعب سايتاما.

وانتهى لقاء ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا الذي جمع بين الهلال وأوراوا في العاصمة السعودية “الرياض” بالتعادل الإيجابي (1-1).

الهلال يتخذ قرارات تاريخية بعد فقدان لقب آسيا

وبعد خسارة الهلال في مباراة الإياب للبطولة القارية، أشارت التقارير الصحفية إلى أن إدارة النادي، برئاسة فهد بن نافل، تعتزم اتخاذ قرارات مهمة وفق الآتي:

يتعين معاقبة سالم الدوسري، جناح الفريق الأول لكرة القدم، بسبب طرده في مباراة الذهاب.

سيتم إنهاء عقد النجم النيجيري أوديون إيجالو في 30 يونيو 2023، دون تجديده.

سيتم دراسة العروض المقدمة لمحمد كنو، متوسط ميدان الفريق الأول لكرة القدم.

سيتم الاعتماد على الحارس محمد العويس مستقبلا بدلاً من عبدالله المعيوف.

وترى إدارة نادي الهلال أن غياب الدوسري عن مباراة الإياب كان له تأثير كبير على فرص الفريق الأول لكرة القدم، وذلك بسبب طرده في مباراة الذهاب بسبب “تصرف غير احترافي”.

وبالإضافة إلى ذلك، حمَّل مسؤولو نادي الهلال اللاعب محمد كنو مسؤولية خسارة اللقب القاري، نظرًا لأنه تسبب في حرمان الفريق من إجراء التعاقدات بسبب قضيته الشهيرة مع فريق النصر.

وبالرغم من أن الهلال تضرر جراء القضية المرتبطة باللاعب محمد كنو والتي حالت دون إجراء التعاقدات، إلا أنه لم يظهر أي روح قتالية في المباراة النهائية أمام فريق أوراوا.