شاهد أول عرض “هولوجرام” في محفل رياضي، “العين” يسيطر على جوائز رابطة المحترفين الإماراتية 2022

حصد نادي العين الإماراتي أغلب جوائز رابطة المحترفين الإماراتية عن الموسم الماضي 2021-2022، بالحفل الذي شهد أول عرض تفاعلي في محفل رياضي بتقنية الهولوجرام ثلاثي الأبعاد الحديثة، حيث تمَّ عرض “ذكريات بطل كرة قدم”.

العين يسيطر على جوائز الموسم

وكعادة رابطة المحترفين الإماراتية التي تعقد حفلاً سنوياً لتكريم أفضل العناصر من لاعبين ومدرِّبين في الموسم السابق، فقد أقامت الرابطة حفلها هذا العام، في فندق قصر الإمارات بالعاصمة الإماراتية أبو ظبي، والذي شهد سيطرة شبه مطلقة من نادي العين على أجواء وجوائز الاحتفال.

جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب إماراتي

وحصل لاعب العين الإماراتي “بندر الأحبابي” على جائزة الكرة الذهبية كأفضل لاعب إماراتي، متفوقاً على كلٍّ من إسماعيل مطر، نجم الوحدة، وعلي صالح، نجم الوصل، حيث تنافس الثلاثة في القائمة النهائية للمرشحين للجائزة.

جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب أجنبي

كما حصل التوجولي لابا كودجو، مهاجم العين، على جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب أجنبي في الموسم الماضي 2021-2022، متفوقاً على زميله في الفريق “المغربي سفيان رحيمي”، إضافة إلى البرازيلي كايو لوكاس، لاعب الشارقة.

جائزة الحذاء الذهبي لهداف الدوري الإماراتي

وإضافة إلى جائزة أفضل لاعب أجنبي، حصل لابا كودجو، أيضاً على جائزة الحذاء الذهبي كهداف للموسم الماضي من الدوري الإماراتي. برصيد 27 هدفاً، وبفارق 12 هدف عن أقرب منافسيه السوري عمر خربين مهاجم الوحدة.

في المقابل، حصل جويلهيرم دا سيلفا، لاعب شباب الأهلي، على جائزة الحذاء الفضي كأفضل هداف تحت 21 سنة.

جائزة أجمل هدف

كما فاز لابا كودجو بجائزة ثالثة، وهي جائزة أجمل هدف في الموسم الماضي، عن هدفه في شباك الوحدة.

جائزة أفضل لاعب من اختيار الجماهير

واستمر نادي العين بحصد الألقاب مع حصول لاعبه المغربي سفيان رحيمي على جائزة أفضل لاعب من اختيار الجماهير، بعد المستويات المميزة التي قدمها في الموسم الماضي، متفوِّقاً على كلٍّ من علي مبخوت، مهاجم الجزيرة، والسوري عمر خربين، نجم الوحدة.

جائزة القائد لأفضل مدير فني

مع العين أيضاً وجائزة القائد، التي حصدها المدرِّب الأوكراني سيرجي ريبروف كأفضل مدير فني، متفوِّقاً على الصربي جوران توفيجدزيتش، مدرب عجمان، والروماني أوراليو كوزمين، مدرب الشارقة، حيث قاد العين للتتويج بلقب الدوري الإماراتي بعد غياب طويل.

جائزة القفاز الذهبي لأفضل حارس مرمى

كما حصل خالد عيسى، حارس العين، على جائزة القفاز الذهبي، كأفضل حارس في الموسم الماضي متفوقاً على علي خصيف، حارس الجزيرة، ومحمد الشامسي، حارس الوحدة.

جائزة الفتي الذهبي

بالمقابل حصل حارب عبد الله سهيل، لاعب شباب الأهلي، على جائزة الفتى الذهبي كأفضل لاعب إماراتي واعد في الموسم الماضي، بينما حصل البرازيلي إريك جورجينز، لاعب العين، على جائزة “الفتى الذهبي كأفضل لاعب واعد مقيم أو مواليد الدولة.

جوائز الأندية

وحصل نادي العين الإماراتي على جائزة أعلى حضور جماهيري في الموسم الماضي، بينما حصل نادي الجزيرة على جائزة التميز في الاحتراف والتراخيص من رابطة المحترفين الإماراتية.