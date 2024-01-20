أول رد من صلاح محسن لاعب الأهلي على فضيحة اسكرينات سناب شات

انتشرت في الفترة الأخيرة اقابل متعددة حول صلاح محسن لاعب النادي الأهلي، حيث انتشرت سكرين شوت لمحادثات من حسابه الشخصي على حسابات فتيات عبر سناب شات تحمل بعض الإشارات والإيحاءات الفاضحة، فيما نشرت زوجته تلك الصورة من محادثات الشات الخاصة به، وقامت صلاح بالرد على تلك المحادثات.

صلاح محسن لاعب الأهلي

صلاح محسن

يلعب صلاح محسن في صفوف النادي الأهلي ويعد من المواهب الصاعدة في مصر، وبعد انتشار أخبار عن فضيحة اسكرينات سناب شات، قام صلاح بالرد عبر حسابه الشخصي عن تلك الفضيحة، حيث أشار إلى أنه لا علاقة له بتلك المحادثات، وأنه لن يقوم أبدا بالتواصل من خلال حسابه الشخصي، وأنه لم يكن مسؤول عن الحساب أو قام بإرسال تلك الرسائل، حيث قال في حسابه الشخصي:

حسبي الله ونعم الوكيل يا جماعة الاكونت مكنش معايا وانا مش مجنون عشان هنزل حاجة لنفسي انا هفضل مركز في مستقبلي ومش هفكر في الهبل والشخص الي بيسرق الاكونت و بيعملي شات انا اتخذ معه إجراءتي القانونية

مستقبل صلاح محسن مع الأهلي

يواجه صلاح صعوبة بالمشاركة اساسي مع النادي الأهلي في الفترة الأخيرة، حيث تراجع مستواه بشكل كبير، ومن المنتظر أن ينتقل اللاعب في المستقبل إلى فريق آخر لم يتحدد بعد، ولكن بالتأكيد ستكون الشائعات الأخيرة أن تؤثر على مستقبل اللاعب سواء في بقائه مع الأهلي أو انتقاله لفريق آخر.