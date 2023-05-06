أول رد فعل من رئيس الهلال بعد خسارة آسيا

شعر ملايين مشجعي نادي الهلال السعودي لكرة القدم بالحزن والأسى بعد خسارة الفريق الأول لقب بطولة دوري أبطال آسيا 2022، في المباراة النهائية التي جمعته بنادي أوراوا ريد دياموندز الياباني، والتي انتهت بنتيجة 1-0 لصالح الفريق الياباني في المباراة التي أقيمت في مدينة سايتاما.

وكانت المباراة الأولى بين الهلال وأوراوا في الرياض انتهت بتعادل 1-1.

وفي تطور آخر، ظهر فيديو مثير للجدل يظهر رد فعل فهد بن نافل، رئيس مجلس إدارة نادي الهلال، بعد خسارة الفريق للقب بطولة دوري أبطال آسيا. في الفيديو، تجاهل بن نافل تحية ياسر المشعل، رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، عند دخوله غرفة تبديل الملابس.

وفي الوقت نفسه، قام المشعل بتحية نجوم فريق الهلال الأول، في حين تم تجاهل زعيم الفريق. ويبدو أن قرار حظر نادي الهلال من التعاقد مع اللاعبين خلال فترتي الانتقالات الحالية والمقبلة، بسبب قضية النجم الدولي محمد كنو، التي أثرت على فرص فريق الهلال في الفوز بدوري أبطال آسيا، قد شد العلاقات بين فهد بن نافل ورئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم.