أول رد رسمي من بنزيما على أنباء الرحيل عن اتحاد جدة السعودي

حرص المهاجم الفرنسي المخضرم، كريم بنزيما، على حسم الجدل بشأن الأنباء التي ربطته بالرحيل عن صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية بشكل رسمي.

كريم بنزيما لاعب الاتحاد السعودي

جاءت تطورات مصير بنزيما مع الاتحاد، في ظل رغبة أكثر من نادي في الحصول على خدماته في السوق الحالي، ولا سيما ناديه الأول أولمبيك ليون الفرنسي.

بنزيما يرد على أنباء رحيله عن الاتحاد السعودي

وبحسب ما ذكرته صحيفة ليكيب الفرنسية في هذا الشأن، فإن: “هناك مصدر مقرب من كريم بنزيما أكد على أنه مستمر في صفوف نادي الاتحاد، وسعيد بالتجربة الحالية بشكل كامل مع العميد في مسابقة دوري روشن للمحترفين، مؤكدا على أن ما يتردد حول أنباء رحيله أمر غير صحيح”.

وأشارت الصحيفة الشهيرة إلى أن بنزيما: “طلب تدعيم صفوف الفريق بأكثر من صفقة قوية فقط خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، وذلك من أجل تدعيم نواقص الفريق خلال الفترة الحالية، في ظل تراجع النتائج خلال الفترة الأخيرة بشكل كامل”.

ماذا قدم كريم بنزيما مع اتحاد جدة حتى الآن؟

شارك كريم بنزيما مع نادي الاتحاد هذا الموسم 15 مباراة مع العميد في مسابقة دوري روشن للمحترفين، نجح في تسجيل 9 أهداف وساهم في صناعة 5 أهداف، بإجمالي مساهمات 14 هدف خلال الموسم الحالي.

وسجل بنزيما هاتريك في مباراة الاتحاد ضد أبها في الجولة الثامنة من الدوري السعودي، كما سجل هدفين في مباراة الاتحاد ضد النصر في الجولة الخامسة.

وعلى الرغم من الأداء الجيد الذي قدمه بنزيما، إلا أن هناك بعض التقارير تشير إلى أنه غير سعيد في الاتحاد، ويرغب في العودة إلى أوروبا من جديد.