أول تعليق من هيرفي رونار بعد انتشار خبر تقديمه استقالته من تدريب منتخب المغرب

بعد الجدل الكبير حول حقيقة استقالة هيرفي رونار من تدريب منتخب المغرب الأول، أصدر المدير الفني المغربي هيرفي رونار أو تعليق رسمي منه حول حقيقة الاستقالة، وكانت عدة مواقع قد نشرت خبر مفادة تقدم المدير الفني الفرنسي باستقالته، قبل أن يُصدر الاتحاد المغربي لكرة القدم (الجامعة المغربية) بيان رسمي حول حقيقة الأمر، ونفت الجامعة المغربية استقالة هيرفي رونار.

أول تعليق من هيرفي رونار على خبر الاستقالة من تدريب منتخب المغرب الأول

قال الفرنسي هيرفي رونار على حسابه الشخصي الرسمي على تويتر، أنه التقى بناء على طلبه مع فوزي لقجع رئيس الجامعة المغربية، وتم خلال اللقاء مناقشة الأداء خلال بطولة كأس أمم أفريقيا، كما تم مناقشة مستقبله مع المنتخب، وأضاف رونار “أعطيته رأيي بخصوص المستقبل” وأكد رونار من خلال تغريدته أنه تم الاتفاق بين وبين لقجع عدم الإدلاء بأي بيانات صحفية وعامة.