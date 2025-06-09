أول تعليق من الشناوي على انضمام “زيزو ” للأهلي

علق محمد الشناوي قائد النادي الأهلي على انتقال أحمد سيد زيزو، وكذلك الحارس محمد سيحا، ويُظهر هذا روح القائد الحقيقي داخل غرفة ملابس الأهلي، وحرصه على دعم زملائه الجدد وتهيئة الأجواء لهم لتحقيق النجاح.

إليك أبرز ما جاء في تصريحاته وتعليقه الكامل:

🟥 حول انضمام أحمد سيد زيزو:

“بالتأكيد، زيزو نجم كبير، وكان متواجدًا معي دائمًا في منتخب مصر، وهو يعرف كل اللاعبين في الأهلي جيدًا. أثق أنه سوف يتأقلم سريعًا على نظام الفريق، ويُسهم في تحقيق البطولات”.

🔴 تعبير عن الاحترام الكبير لقدرات زيزو وخبراته.

🔴 إشادة بتواصله القوي مع زملائه من خلال فترات التواجد مع المنتخب.

🔴 ثقة في أن زيزو سيكون إضافة قوية ويساهم في مشوار الأهلي نحو البطولات.

محمد الشناوي🗣 زيزو نجم كبير، وكان متواجدًا معي دائمًا في منتخب مصر، وهو يعرف كل اللاعبين في الأهلي جيدًا pic.twitter.com/fCumhMUNfq — Btolat.com (@Btolat) June 9, 2025

🟨 حول التعاقد مع الحارس محمد سيحا:

“سيحا حارس مميز، وبعد انضمامه للنادي الأهلي بشكل رسمي، جلست معه وتحدثنا عن العديد من الأمور، ووجهت له بعض النصائح. قلت له: لا يفرق من يلعب أساسيًّا، هذا الأمر متروك للمدرب، ونحن نحترم قرارات الجهاز الفني. الأهم هو تحقيق الفوز، وسندعمه بقوة لتقديم مستوى مميز”.

🧤 دعم واضح من قائد الحراس في الأهلي لزميله الشاب.

🤝 رسالة احترافية تُرسخ مبدأ الروح الجماعية والاحترام بين اللاعبين.

🎯 إصرار على وحدة الفريق، بغض النظر عن من يشارك أساسيًا.

محمد الشناوي🗣 سيحا حارس مميز، وبعد انضمامه للنادي الأهلي بشكل رسمي، جلست معه وتحدثنا معًا، قلت له "لا يفرق من يلعب أساسيًّا، هذا الأمر متروك للمدرب ونحن نحترم قرارات الجهاز الفني"، الأهم بالنسبة إلينا جميعًا هو تحقيق الفوز في كل المباريات pic.twitter.com/wVqKXJOgsd — Btolat.com (@Btolat) June 9, 2025

🗣️ رسالة إلى جمهور الأهلي:

“جمهور الأهلي هو الداعم لنا، ونسعى لإسعادهم دائمًا. اللاعبون يبذلون قصارى جهدهم من أجلهم، وننتظر تشجيعهم لنا في أمريكا خلال كأس العالم للأندية”.

❤️ تجديد العهد مع الجماهير الوفية.

🌍 حماس واضح تجاه منافسات كأس العالم للأندية في أمريكا.

في أمريكا. 🏆 واختتم بتذكره لأفضل لحظة في مسيرته مع الأهلي:

“أفضل ذكرى بالنسبة إليَّ كانت مواجهة الأهلي أمام بالميراس البرازيلي، بعدما حققنا الميدالية البرونزية في نسخة 2021”. https://twitter.com/hazemalsaedy8/status/1932099986252284282

🔍 خلاصة:

تصريحات الشناوي جاءت بمثابة رسالة طمأنة للجمهور، وتأكيد على أن الأهلي يُبنى دائمًا على الترابط والروح الجماعية، سواء في ضم النجوم مثل زيزو، أو دعم المواهب الشابة مثل سيحا. كما أن التطلع إلى إنجاز عالمي جديد في كأس العالم للأندية يعكس طموحات الفريق محليًا وعالميًا.