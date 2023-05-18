أول تعليق من الزمالك على أنباء انتقال أحمد فتوح إلى الأهلي

ترددت أنباء في الساعات القليلة الماضية عن رغبة اللاعب أحمد فتوح للانتقال إلى صفوف القلعة الحمراء في الموسم المقبل.

تعليق الزمالك على أنباء انتقال أحمد فتوح إلى الأهلي

أكد مصدر مسؤول داخل نادي الزمالك أن إدارة النادي ستجتمع مع اللاعب أحمد فتوح خلال الفترة القادمة من أجل تجديد عقده مع اللاعب، خاصة وأن عقده سينتهي بنهاية الموسم المقبل، وما يتردد من أنباء عن وجود مفاوضات مع النادي الأهلي واللاعب غير صحيحة على الإطلاق.

وأضاف إلى أن اللاعب لا يمتلك أي عروض في الوقت الحالي وعقده ما زال مستمر مع النادي، ولا يوجد أي نية لبيعه في الوقت الحالي خاصة وأنه يعتبر أحد الركائز الأساسية والمهمة في صفوف الفارس الأبيض.

ويذكر أن لاعب الزمالك السابق بشير التابعي قد صرح أمس عن انتقال اللاعب أحمد فتوح إلى صفوف النادي الأهلي خلال الفترة المقبلة، مؤكدا أن اللاعب يرغب في الرحيل عن النادي بنهاية هذا الموسم، خاصة في ظل الظروف والأزمات التي يمر بها مع النادي في الوقت الحالي.