أخبار الرياضة

أول تعليق من الزمالك على أنباء انتقال أحمد فتوح إلى الأهلي

أحمد محمد الخولي

ترددت أنباء في الساعات القليلة الماضية عن رغبة اللاعب أحمد فتوح للانتقال إلى صفوف القلعة الحمراء في الموسم المقبل.

تعليق الزمالك على أنباء انتقال أحمد فتوح إلى الأهلي

قد يهمك:

رد فعل إدارة “نادي الزمالك” بعد التعادل مع الداخلية

جلسة مع أوسوريو لإلغاء قرار تجميد يوسف أسامة نبيه

أكد مصدر مسؤول داخل نادي الزمالك أن إدارة النادي ستجتمع مع اللاعب أحمد فتوح خلال الفترة القادمة من أجل تجديد عقده مع اللاعب، خاصة وأن عقده سينتهي بنهاية الموسم المقبل، وما يتردد من أنباء عن وجود مفاوضات مع النادي الأهلي واللاعب غير صحيحة على الإطلاق.

وأضاف إلى أن اللاعب لا يمتلك أي عروض في الوقت الحالي وعقده ما زال مستمر مع النادي، ولا يوجد أي نية لبيعه في الوقت الحالي خاصة وأنه يعتبر أحد الركائز الأساسية والمهمة في صفوف الفارس الأبيض.

ويذكر أن لاعب الزمالك السابق بشير التابعي قد صرح أمس عن انتقال اللاعب أحمد فتوح إلى صفوف النادي الأهلي خلال الفترة المقبلة، مؤكدا أن اللاعب يرغب في الرحيل عن النادي بنهاية هذا الموسم، خاصة في ظل الظروف والأزمات التي يمر بها مع النادي في الوقت الحالي.

Avatar of أحمد محمد الخولي
أحمد محمد الخولي

كاتب ومحرر مقالات رياضية لدى موقع نجوم مصرية

تابع نجوم مصرية على أخبار جوجل
اترك رد

أحدث المقالات