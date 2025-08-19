أول تصريحات من المدير الفنى للنصر السعودى بعد الفوز على إتحاد جدة

أبدى البرتغالي خورخي خيسوس المدير الفني لفريق النصر السعودي سعادته بتأهل فريقه إلى نهائي كأس السوبر السعودي عقب الفوز على الاتحاد بنتيجة (2-1) في الدور نصف النهائي.

وقال خيسوس في المؤتمر الصحفي عقب اللقاء : حققنا انتصار مستحق في أول مباراة رسمية لنا، حيث ظهر الفريق بتنظيم مميز رغم أننا لعبنا 70 دقيقة من دون ساديو ماني.

وأضاف : ماني لاعب مؤثر وغيابه كان صعب لكن المجموعة قدمت أداءً رائع وسجلنا هدفين.

من وجهة نظري كان هناك هدف ثالث صحيح لنا لكن الحكم ألغاه، وهو المسؤول عن قراره.

وتابع المدرب البرتغالي : النتيجة الحقيقية للمباراة في رأيي كانت 3-1 لكن الأهم أننا تأهلنا للنهائي بعد 25 يوم فقط من العمل مع الفريق وهذه خطوة مهمة في بداية مشوارنا.

وشدد على أن النصر ما زال في مرحلة البناء ويحتاج إلى وقت لتصحيح الأخطاء.

كما أشار خيسوس إلى صعوبة المواجهة بسبب الجهد البدني الكبير والرطوبة العالية بجانب خوض الفريق فترة طويلة بعشرة لاعبين لكنه اعتبر أن الفوز منح اللاعبين دفعة معنوية قوية.

واختتم حديثه بالإشادة بكريستيانو رونالدو قائلاً : رونالدو رمز عالمي لكرة القدم ورغم بلوغه 40 عام ما زال يحافظ على مستوى بدني مذهل والجماهير حضرت بأعداد كبيرة من أجل رؤيته.