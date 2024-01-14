أول انسحاب بطولة استراليا المفتوحة..إصابة في الكاحل

حيث أعلن اللاعب الإيطالي ماتيو بيريتيني الانسحاب من بطولة استراليا المفتوحة 2024 ( جراند سلام)، وذلك بسبب إصابة في الكاحل، في قدمه اليمنى.

اللاعب الإيطالي

استراليا المفتوحة للتنس

بدأت اليوم مباريات الدور الأول لبطولة استراليا المفتوحة للتنس، حيث يستمر الدور الأول فردي نساء ورجال حتى 16 يناير، ويشهد يوم 28 يناير النهائي للفردي الرجال، ويوم 27 من نفس الشهر، ستقام مباراة نهائي فردي نساء، ويعد انسحاب اللاعب الإيطالي، بسبب الإصابة، بعد اعتذار اللاعب الأسباني “رافاييل نادال”، عن الاشتراك في بطولة استراليا المفتوحة، بسبب الإصابة أيضا.

جدول بطولة استراليا المفتوحة

من 14 يناير إلى 16 يناير: الدور الأول فردي رجال ونساء.

من 17 يناير حتى 18 يناير: الدور الثاني فردي رجال ونساء.

19 يناير و20 يناير: الدور الثالث فردي رجال ونساء.

21 يناير و 22 يناير: الدور الرابع فردي رجال ونساء.

23 يناير و24 يناير: الدور الربع النهائي فردي رجال ونساء.

25 يناير و26 يناير: الدور النصف النهائي فردي رجال ونساء.

يوم 27 يناير: نهائي فردي نساء، ونهائي زوجي رجال.

يوم 28 يناير: نهائي فردي رجال، ونهائي زوجي نساء.

القنوات الناقلة للبطولة

تعد القنوات القطرية بن سبورت، Bien sports، هي الراعي الرسمي للبطولة، عبر القناة المشفرة، كما يمكن مشاهدتها عبر تطبيق TOD، التابع لها.