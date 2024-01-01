أول الصفقات الشتوية لـ باريس سان جيرمان رسميا

في اليوم الأول من شهر يناير وبداية موسم الانتقالات الشتوية للموسم الحالي في العالم كله

كان فريق باريس سان جيرمان الفرنسي من أوائل الاندية التي أعلنت عن التعاقد مع صفقات جديدة بشكل مبكر

حيث تم أعلن النادي الفرنسي عن التعاقد مع المدافع البرازيلي الشاب صاحب الـ 20 عامًا، لوكاس بيرالد لتدعيم دفاعات الفريق الفرنسي بداية من يناير المقبل

ووفقا لما أعلنه النادي الفرنسي فان التعاقد مع اللاعب البرازيلي الشاب، لمدة 4 سنوات ونصف، على أن ينتهي العقد في صيف عام 2024

وأعلن باريس سان جيرمان عن تلك الصفقة من خلال حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر قائلا:

باريس سان جيرمان سعيد باستقبال لوكاس بيرالدو.

وتابع قائلا: المدافع البرازيلي البالغ من العمر 20 عامًا، والذي سيرتدي الرقم 35، وقع مع النادي لمدة خمسة مواسم.