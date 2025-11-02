أخبار الرياضة

أول الراحلين.. جيسوس يبلغ إدارة العالمي بإنهاء تعاقد هذا اللاعب الأجنبي

آياتي خيري

قرر المدرب البرتغالي جورجي جيسوس، المدير الفني لنادي النصر السعودي، الاستغناء عن الحارس البرازيلي بينتو ماتيوس خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

النصر يقرر الاطاحة بالحارس بينتو

وبحسب ماجاء بتقرير صحيفة الجزيرة السعودية، فإن جيسوس أكد لإدارة النادي بعدم رغبته في استمرار الحارس البرازيلي مع الفريق، عقب الأداء الذي ظهر به في مواجهة الاتحاد ضمن دور الـ16 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، والتي انتهت بخسارة النصر بنتيجة (2-1).

وقالت المصادر أن المدرب يرى أن ماتيوس يتحمل جزءًا من مسؤولية الأهداف التي استقبلها الفريق في المباراة، ما دفعه للمطالبة بإنهاء تجربته مع “العالمي” خلال الميركاتو الشتوي

وتابع التقرير أن إدارة النصر بدأت بالفعل في تسويق الحارس البرازيلي تمهيدًا لرحيله في يناير المقبل، مع بحث خيارات جديدة لتعزيز مركز حراسة المرمى قبل انطلاق الدور الثاني من الموسم.

ويستعد النصر حاليًا لمواجهة الفيحاء مساء غد السبت، ضمن الجولة السابعة من دوري روشن السعودي للمحترفين.

