أول استقالة في الدوري ورسالة مرتضى منصور للأهلي وفيريرا

صرح مجلس إدارة نادي أسوان عن رحيل كل من ربيع ياسين المدير الفني للفريق، وهيثم عرابي المدير الرياضي للفريق بعد تقديم استقالتهما، وتمت الموافقة عليها وذلك بسبب خسارة أول ثلاث مباريات ببطولة الدوري المصري الممتاز.

مرتضى منصور يجدد الثقة في فيريرا.. ويهنئ الأهلي بالفوز بالسوبر

يهنئ المستشار مرتضى منصور النادي الأهلي بفوزه بكأس السوبر المصري ويجدد الثقة في فيريرا.

حيث أعلن المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، دعمه للجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي عقب خسارته أمام غريمه التقليدي المارد الأحمر للقب السوبر المصري بهدفين دون مقابل، الأول من أمس الجمعة بإستاد هزاع بن زايد بالإمارات العربية، سجل اللاعب البرازيلي برونو سافيو، الهدف الأول وكريم فؤاد الهدف الآخر.

وأعلن مرتضى منصور على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “مجلس الإدارة يدعم المدير الفني وجهازه الطبي والإداري وبالتأكيد المشرف على فريق الكرة، فنتيجة مباراة لن تهز ثقتنا في المدير الفني أو اللاعبين الذين أسعدونا من قبل بالانتصارات، ونهنئ مجلس إدارة النادي الأهلي وجماهيره بالفوز ببطولة السوبر، وهذه هي الرياضة الحقيقية لا يوجد فائز بكل البطولات ولا منهزم في كل البطولات.

فيتوريا يشيد بلاعبي الأهلي والزمالك في السوبر

يشيد المدير الفني للمنتخب الوطني الأول روى فيتوريا بلاعبي نادي الزمالك ونادي الأهلي في السوبر المصري من خلال مشاهدته للمباراة، التي فاز فيها النادي الأهلي بثنائيه نظيفه على استاد هزاع بن زايد بالإمارات العربية.

صرح مصدر داخل الجهاز الفني لمنتخب مصر بأن روى فيتوريا المدير الفني للمنتخب أظهر إعجابه بلاعبي الأهلي والزمالك، خلال مباراة أمس خاصة أكرم توفيق ومحمود متولي ثنائي المارد الأحمر، واستقر على تواجدهم مع الفراعنة في معسكر المنتخب في شهر نوفمبر المقبل.

كذلك أشاد فيتوريا بحارس مرمى الفارس الأبيض محمد عواد خلال مباراة السوبر، رغم استقبال شباكه لهدفين.