أولى جلسات محاكمة اللاعب رمضان صبحي بتهمة التزوير

تنظر محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمحكمة شبرا الخيمة، اليوم، أولى جلسات محاكمة لاعب نادي بيراميدز رمضان صبحي، وثلاثة متهمين آخرين، على خلفية اتهامهم في قضية تتعلق بتزوير محرر رسمي داخل أحد معاهد السياحة والفنادق بمنطقة أبو النمرس.

وبحسب تحقيقات نيابة جنوب الجيزة الكلية، تمت إحالة المتهمين إلى المحاكمة الجنائية بعد أن أسفرت التحريات عن وجود شبهة تزوير في أوراق خاصة بالامتحانات داخل المعهد المذكور.

إخلاء سبيل اللاعب بكفالة

كانت النيابة قد قررت في وقت سابق إخلاء سبيل رمضان صبحي بكفالة مالية قدرها 100 ألف جنيه، لحين استكمال إجراءات التحقيق، كما تم استدعاء أحد المتهمين لأخذ أقواله بشأن الواقعة.

خلفية القضية

تعود بداية الواقعة إلى ضبط أحد الأشخاص أثناء تأدية امتحان داخل معهد للسياحة والفنادق في منطقة أبو النمرس، تبين لاحقًا أنه يؤدي الامتحان نيابة عن لاعب كرة قدم شهير. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرير محضر رسمي بالواقعة، قبل إحالتها إلى النيابة العامة.

وأكدت مصادر قضائية أن القضية لا تزال قيد النظر، ولم يصدر بعد أي حكم قضائي بشأن المتهمين، مع التأكيد على أن جميع الأطراف تخضع لافتراض البراءة حتى صدور حكم نهائي.