أوسيمين يحدد موعد الرد على عرض الهلال السعودي قبل مونديال الأندية

فجر الصحفي الإيطالي الشهير فابرزيو رومانو، مفاجأة مدوية، حول تطورات صفقة انتقال المهاجم النيجيري فيكتور أوسيمين، لاعب نادي نابولي الإيطالي إلى نادي الهلال السعودي، خلال الفترة المقبلة.

ويطمح الهلال السعودي إلى التعاقد مع فيكتور أوسيمين، حيث شهدت الأسابيع الماضية عدة جولات من المفاوضات مع اللاعب النيجيري وناديه الإيطالي، على أمل إتمام الأمر قبل انطلاق كأس العالم للأندية 2025.

الهلال يستهدف ضم فيكتور أوسيمين

ويطمح النادي السعودي في الحصول على خدمات أوسيمين لتقوية خط الهجوم قبل خوض منافسات كأس العالم للأندية في الولايات المتحدة الأمريكية 2025.

ويفتتح الهلال مشواره في مونديال الأندية 2025 بملاقاة ريال مدريد الإسباني، في الـ18 من يونيو الجاري، ضمن المجموعة الثامنة التي تضم أيضًا ريد بول سالزبورج النمساوي، وباتشوكا المكسيكي.

وحدد الإيطالي سيموني إنزاجي مدرب الهلال الجديد إلى استقطاب اللاعب النيجيري المتمرس، ما دفع النادي السعودي إلى تقديم عرض بقيمة 40 مليون يورو سنوياً ولمدة 3 مواسم.

جلطة سراي يحاول الإبقاء على أوسيمين

لكن إدارة الرئيس فهد بن نافل تواجه صعوبة حقيقية في حسم الصفقة، على الرغم من قوة عرضه من الناحية المالية.

ويتمسك نادي جلطة سراي التركي بالإبقاء على أوسيمين بشكل نهائي بعدما لعب له معاراً لمدة موسم حقق خلاله نجاحًا ملحوظًا.

وبحسب ما ذكره الصحفي الإيطالي فابرزيو رومانو، فإن فيكتور أوسيمين وصل نيجيريا قبل ساعات، في وقت جهز خلاله نادي الهلال السعودي كافة الإجراءات اللازمة لتوقيع الكشف الطبي.

متى يرد أوسيمين على عرض الهلال؟

وأشار خبير سوق الانتقالات إلى أن أوسيمين سيحسم قراره النهائي بالانتقال إلى الهلال أو نادٍ آخر غداً الأحد.

وفي سياق متصل، منح مسؤولي الهلال للنجم النيجيري مهلة 24 ساعة من أجل اتخاذ قراره النهائي، بالانتقال أو إغلاق الصفقة.

وفي حال فشل الصفقة، فقد أبلغ نادي الهلال مهاجمه الصربي ميتروفيتش باستكمال عقده بشكل طبيعي كما دخل في مفاوضات مع داروين نونيز مهاجم ليفربول.