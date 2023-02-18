أوساسونا ضد ريال مدريد في الدوري الإسباني..الملكي يرغب في مواصلة الضغط على برشلونة المتصدر

يستضيف نادي أوساسونا الفريق الملكي ريال مدريد ضمن منافسات الدوري الإسباني الممتاز يوم غد السبت الموافق 18 فبراير على استاد السادار، ويطمح المدير الفني الإيطالي كارلو أنشيلوتي في تحقيق نقاط المباراة الثلاثة والاقتراب أكثر من الفريق الكتالوني المتواجد في صدارة الترتيب برصيد 56 نقطة.

بنزيما مهدد بالغياب عن مواجهة أوساسونا بالدوري الإسباني

وبحسب التقارير الصادرة من الصحيفة الشهيرة “أرانشا رودريجيز” فإن النجم الفرنسي كريم بنزيما قد لا يستطيع خوض اللقاء، وذلك بسبب شعوره ببعض الآلام بعد إنتهاء المواجهة الماضية للفريق الملكي أمام نادي إلتشي يوم الأربعاء الماضي.

وأضافت الصحيفة بأن نجم الملكي كريم بنزيما لم يتعرض لأي إصابة جديدة، ولكنه شعر بعدم الارتياح بعد مواجهة إلتشي، ويخشى أن تتفاقم الآلام ويتعرض لإصابة في حال شارك في مواجهة أوساسونا القادمة.

ريال مدريد يكتسح إلتشي في المباراة الماضية بالدوري الإسباني

تمكن الملكي من تحقيق انتصار كبير في المواجهة الماضية بالدوري الإسباني على نادي إلتشي بنتيجة 4 أهداف نظيفة، وقد افتتح التسجيل النجم أسينسيو عند الدقيقة الثامنة، قبل أن يضيف كريم بنزيما الهدفين الثاني والثالث من علامة الجزاء عند الدقيقتين 31 و 45، واختتم مهرجان الأهداف النجم الكرواتي لوكا مودريتش عند الدقيقة 80.

ترتيب أوساسونا وريال مدريد بالدوري الإسباني الممتاز قبل المواجهة بينهما

يتواجد الفريق الملكي في وصافة ترتيب الدوري الإسباني برصيد 48 نقطة بعدما خاض 21 مباراة، حيث تمكن من تحقيق الإنتصار في 15 لقاء، وتعادل في 3 مواجهات، بينما تلقى الهزيمة في 3 مباريات.

ويحتل نادي أوساسونا المركز التاسع بترتيب الدوري الإسباني برصيد 30 نقطة، حيث قد إنتصر في 8 مباريات، وتعادل في 6، وتلقى الهزيمة في 7 مواجهات.

ما هو توقيت مباراة أوساسونا ضد ريال مدريد؟

تنطلق مباراة ريال مدريد ضد أوساسونا في مساء يوم السبت عند الساعة الثامنة مساءًا بتوقيت غرينتش، العاشرة مساءًا بتوقيت القاهرة، الحادية عشر مساءًا بتوقيت السعودية، الثانية عشر مساءًا بتوقيت أبو ظبي.