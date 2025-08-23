أوروبا تحت السيطرة.. رقم قياسي تاريخي لمحمد صلاح في 2025

نجح الفرعون المصري محمد صلاح نجم منتخب مصر ونادي ليفربول الإنجليزي في خطف المركز الرابع بقائمة أكثر اللاعبين تسجيلاً وصناعة للأهداف في الدوريات الأوروبية الكبرى “بيج 5” خلال العام الحالي 2025.

وبحسب تقرير صادر عن شبكة “planetfootball” العالمية، أحرز محمد صلاح 13 هدفاً بمسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز “البريميرليج” خلال عام 2025، بينما تمكن من صناعة 5 أهداف ليصل مجموع المساهمات التهديفية للنجم المصري إلى 18 هدفاً.

وجاء الفرنسي كيليان مبابي نجم ريال مدريد الإسباني في صدارة قائمة أكثر اللاعبين تسجيلاً وصناعة للأهداف في الدوريات الأوروبية الكبرى “بيج 5” خلال العام الحالي 2025، وذلك بعدما سجل 22 هدفاً وصنع هدفين آخرين مع الفريق الملكي بمسابقة الدوري الإسباني “الليجا”.

نجوم المساهمات التهديفية 2025

1. كيليان مبابي – 24 (22 هدفًا، 2 تمريرات حاسمة)

2. مايكل أوليسيه – 18 (7 أهداف، 11 تمريرة حاسمة)

3. ماتيو ريتيجي – 18 (13 هدفًا، 5 تمريرات حاسمة)

4. محمد صلاح – 18 (13 هدفًا، 5 تمريرات حاسمة)

5. سيرهو جيراسي – 17 (15 هدفًا، 2 تمريرات حاسمة)

6. ميكا بيريث – 16 (13 هدفًا، 3 تمريرات حاسمة)

7. إيسكو – 16 (8 أهداف، 8 تمريرات حاسمة)

8. هوجو إيكيتيكي – 16 (9 أهداف، 7 تمريرات حاسمة)

9. برايان مبيومو – 16 (10 أهداف، 6 تمريرات حاسمة)

10. عثمان ديمبيلي – 15 (13 هدفًا، 2 تمريرات حاسمة)