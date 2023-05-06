أوراوا ضد الهلال..الفريق الياباني يتوج بلقب دوري أبطال آسيا بعد الفوز بمجموع المبارتين بهدفين لهدف 

تمكن الفريق الياباني أوراوا من تحقيق الانتصار على نادي الهلال السعودي في لقاء الإياب الذي جمعهما اليوم السبت الموافق 6 مايو لعام 2023 على ملعب سايتاما بنتيجة هدف نظيف، ليتوج بلقب دوري أبطال آسيا،حيث أن لقاء الذهاب الذي أقيم بالسعودية قد إنتهى بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

وقد تم تسجيل هدف اللقاء الوحيد للفريق الياباني اللاعب كاريلو وذلك عن طريق الخطأ في مرماه عند الدقيقة الثامنة والأربعين من أحداث الشوط الثاني.

بتلك الفوز فإن نادي أوراوا الياباني يكون قد تمكن من الفوز باللقب للمرة الثالثة في تاريخه، كما أنه قد حل وصيفًا من قبل مرة واحدة.

وكان أول لقب للفريق الياباني ببطولة دوري أبطال آسيا خلال عام 2007، حيث قد تمكن من الإنتصار في المباراة النهائية على الفريق الإيراني سباهان.

بينما كان اللقب الثاني لنادي أوراوا خلال عام 2017 أمام الهلال السعودي، ولكن تمكن الفريق السعودي من الثأر من العملاق الياباني بعد عامين، حيث توج باللقب على حسابه خلال عام 2019.

وقد توج الهلال السعودي بلقب دوري أبطال آسيا من قبل 4 مرات، كان آخرها خلال عام 2021، ولكنه فشل في تحقيق اللقب الخامس له بتلك البطولة.

واعتمد الهلال السعودي في تلك المواجهة على التشكيلة المكونة من المعيوف في حراسة المرمى، فيما جاء في خط الدفاع كلًا من “جانج هيون، عبد الحميد، البريك، البليهي”، بينما في خط الوسط فاعتمد على “كاريلو، كنو، عطيف”، أما الهجوم فاعتمد على “إيجالو، ديجالو، الحمدان”.